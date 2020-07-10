Сомнительный тендер в оборонке на туристические услуги: победила компания-фигурант уголовного производства

Так, в конце декабря 2019 года "Укроборонпром" объявил тендер на приобретение услуг по бронированию билетов, мест проживания в гостиницах, трансферов, автомобильного транспорта за рубежом и в Украине.

Ожидаемая стоимость закупки составила 9,8 млн грн. Заявки на участие в тендере подали 4 компании: ООО "Туристическое агентство "Парадиз", ООО "Пилот", ПАО "Кий Авиа" и ООО "Авиа системный интегральный сервис".

Победу в тендере одержало ООО "Авиа системный интегральный сервис", предложив за свои услуги 9 млн 252 тыс. грн. Ближайшим конкурентом Общества было туристическое агентство "Парадиз", предложение которого была выше, чем у "Авиа системный интегральный сервис" всего лишь на 30 грн.

Договор между "Укроборонпром" и "Авиа системный интегральный сервис" подписан 11 марта 2020 года. И произошло это несмотря на тот факт, что компания-победитель фигурирует в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов за счет махинаций на публичных закупках.

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Так, согласно данным из открытых госреестров, ООО "Авиа системный интегральный сервис" было создано в 2012 году.

Компания зарегистрирована в Сумской области, и неизменным ее руководителем является лицо по имени Игорь Збукарев.

О том, что компания фигурирует в уголовном производстве ГУ ГФС (от 28.11.2019 г., по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 УК Украины) свидетельствует Постановление Ковпаковского районного суда г. Сум.

Правоохранители, в частности, установили, что два украинских предприятия - "Медицинский системный интегральный сервис" и "Системный интегральный сервис", при содействии, среди прочих, компании "Авиа системный интегральный сервис", участвовали в публичных закупках, искусственно завышали цены на медицинское оборудование и присваивали деньги на получении разницы от реальной стоимости товаров.

Схема действовала в течение 2017-2020 годов. Объем неуплаченных налогов оценивается следователями в размере 6 млн 851,8 тыс. грн.

Напомним, за коррупцию в оборонке экс-заместителю министра обороны Павловскому сообщили о подозрении.

Речь о злоупотреблениях при формировании государственного оборонного заказа на 2017-2019 гг. грузовых автомобилей.

Также напомним, что уже в текущем 2020 году убытки от коррупции в Вооруженных силах Украины составили 4,8 млн грн.

Речь идет о злоупотреблениях в сфере строительства жилищно-казарменного фонда и в сфере восстановления боеспособности и поставки бронетехники в ВСУ.