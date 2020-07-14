Обіцяного аудиту оборонки так і не відбулося: експерт розповів чому

ukru
Ексклюзив
07:00 • 18317 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 33206 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 107966 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 155258 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 128703 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 141970 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 144547 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128682 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 182853 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126127 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 82097 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 132341 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 112761 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 97209 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 98156 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 18350 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 33250 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 54705 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 122954 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 127620 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 100452 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 101483 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 119564 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 136423 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 134901 перегляди
Актуальне
Обіцяного аудиту оборонки так і не відбулося: експерт розповів чому

Обіцяного аудиту оборонки так і не відбулося: експерт розповів чому

Київ • УНН

 • 14619 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Розмови про аудит фінансування та витрат в обронному комплексі, які актуалізувалися на етапі зміни влади в Україні, поки так і залишаються лише розмовами. Натомість, інформація про скандальні та сумнівні закупівлі як за попередників, так вже і за нового командування армією не зникає з ефірів. Про це та ймовірні причини такої ситуації у коментарі УНН розповів співголова громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Так, Снєгирьов пригадав скандальну історію, в яку державний концерн “Укроборонпром” втягнув свого часу ДП "Львівський бронетанковий завод". Завершилася вона дискредитацією роботи підприємства та цілим шлейфом кримінальних судових справ, каже експерт.

"У 2015 році держпідприємство отримало оборонне замовлення виготовити 40 одиниць броньованих автомобілів. Через рік, "Укроборонпром" підписує контракт із американцями, з метою створити на базі заводу підприємство, яке модернізуватиме автомобілі. І тут почалися непорозуміння.

Річ у тім, що Львівський завод у своїй роботі використовував броньовану сталь польського виробництва Armstal 500, яка відповідає всім стандартам НАТО. І, на відміну від української, польська сталь не вимагала додаткового загартування - тобто була одразу готова до використання. І була на порядок дешевшою, ніж наша, вітчизняна, навіть з точки зору логістичних витрат. Але проти Львівського підприємства розпочали розгортати інформаційну війну. Від заводу фактично вимагали працювати саме із українською сталлю, питання вищої ціни при цьому ігнорувалося.

Все це закінчилося низкою кримінальних справ", - нагадує Снєгирьов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До пропозицій Хомчака щодо зниження бойових можливостей армії слід привернути увагу НАТО - військовий історик 

Схожа ситуація трапилася і зовсім нещодавно. Вже за нового командування та нового керівництва оборонного концерну, "Укроборонпром" взявся за переоснащення автомобілів "Козак-2". І тоді бронесталь виробництва фінської компанії "Miilux" закуповували не на пряму, а через посередника, що призвело до зростання вартості переоснащення однієї машини на кілька десятків євро.

Обидві ситуації вказують на ймовірні корупційні оборудки всередині нашої оборонки, які обов'язково мають зацікавлених бенефіціарів, коментує Снєгирьов.

"Якщо у випадку із "Козак-2" завищували вартість сталі, про що писали ЗМІ, то у ситуації із Львівським бронетанковим заводом замість якісної сталі іноземного виробництва, яка якісна і дешевша, заводу нав'язували дорожчий український продукт.

Вважаю, що давно на часі провести комплексний аналіз і аудит оборонних закупівель. Та це, чомусь, роками не відбувається. Не зважаючи на наявність Наглядових рад і зміни керівництва - змін у пріоритетах роботи оборонного комплексу немає", - каже він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українську армію чекають масові скорочення штатів бригади, полку, числа рот і взводів - прогноз

Нагадаємо, про аудит оборонки у травні 2019 року заявляли представники минулої влади. Тоді уряд навіть виділив на ці потреби 32,5 млн грн. Доля цього аудиту невідома.

Натомість вже у червні поточного року, Мінекономіки попросило виділити ще 18 млн грн із “ковідного” фонду теж на аудит оборонки, інформувало “Слово і діло”. 

Разом з тим, в одному зі своїх інтерв'ю, зокрема “Радіо Свободі” Головнокомандувач Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що не має наміру проводити ревізію діяльності своїх попередників.

"Я обнуляю ситуацію, кладу чистий листок і продовжую працювати заради тих завдань, заради тих цілей, які я визначив для себе. Я вважаю, це більш конструктивний підхід, ніж я б зараз взявся проводити аналіз чи ревізію діяльності своїх попередників", – сказав він журналістам. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32