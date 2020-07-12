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До пропозицій Хомчака щодо зниження бойових можливостей армії слід привернути увагу НАТО - військовий історик

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Пропозиції головнокомандувача Руслана Хомчака щодо реформи Повітряних Сил України схожі з тими, що реалізовувалися при президенті Вікторі Януковичі та призвели до розвалу армії. Про це у своїй авторській колонці написав військовий історик Михайло Жирохов, передає УНН.

Так, за словами експерта, Хомчак, замість генералів і полковників з бойовим досвідом привів в командування кадри радянського гарту, що не здатні робити осудні кроки з реформування армії.

“Питання не тільки в персоні головнокомандувача (Хомчака, — ред.), але і в тому, що замість генералів і полковників з бойовим досвідом, разом з ним в командування прийшли кадри радянського гарту, які не здатні на якісь осудні кроки з реформування армії в рамках не тільки руху в НАТО, а й просто здорового глузду”, — написав він.

Як аргумент на користь викладеної позиції Жирохов навів приклад реформування ЗСУ за часів Януковича, порівнявши його з планами чинного головнокомандувача ЗСУ.

“Характерний приклад — реформування Повітряних Сил України. Те, що зараз пропонується в якості реформи, дуже нагадує ті кроки, які планувалися в 2012 р. людьми, що розвалили армію при Януковичі.

Посудіть самі. 15 лютого 2012 року тодішній начальник генерального штабу ЗСУ генерал-полковник Володимир Замана запропонував в короткий час розформувати Повітряні Сили України як вид Збройних Сил України, в тому числі було запропоновано ліквідувати розвідувальну авіацію у вигляді ескадрильї розвідників Су-24МР і вивести зі складу вертольоти спеціального призначення (машини радіоелектронної боротьби, повітряні командні пункти та інші вельми специфічні машини). Крім того, пропонувалося перебазувати всю (!) військово-транспортну авіацію в аеропорт „Бориспіль“, а всі винищувачі МіГ-29 — на аеродром Озерне. І „вишенька на торті“ — вивести з Автономної Республіки Крим всі підрозділи Повітряних Сил України, включаючи зенітно-ракетні комплекси С-200 і С-300”, — нагадав експерт.

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Ці пропозиції за своєю суттю дуже схожі на ті, що містяться в недавно презентованої “Візії-2035” — документі, що описує, як бачать авіаційні генерали наші Повітряні сили через 15 років, зазначив Жирохов.

“У мирний час з метою економії ресурсів авіація повинна базуватися на 5-6 авіабазах, що дозволить зменшити експлуатаційні витрати на бойову підготовку та виконання завдань по захисту повітряного простору”, — йдеться в документі “Візії — 2035”.

“З трьох бригад транспортної авіації пропонують залишити одну, а з семи бригад тактичної авіації — чотири. І це ще чітко не прописано, як пропонується вступити з системою ППО. А тут все може бути ще сумніше: за інформацією джерел автора, єдину систему збираються „розтягнути“ по оперативним командуванням.

Тим часом в разі базування всіх транспортних літаків на одному аеродромі, а бойових машин — на вкрай обмеженій кількості аеродромів, підвищується їх уразливість в разі першого удару супротивника. А без єдиної системи ППО в умовах повної переваги ймовірного противника в повітрі цінність, наприклад, берегових протикорабельних комплексів буде тяжіти до нуля”, — прогнозує експерт.

За словами Жирохова, пропозиції Хомчака в рамках так званої реорганізації ВСУ вже “заслуговують як мінімум спеціальних слухань на комітеті Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки”.

“А нинішній опозиції, використовуючи напрацьовані зв’язки, варто було б залучити до проблеми найпильнішу увагу наших партнерів в НАТО. І всім разом задатися питанням — кому вигідний сьогодні відкат назад в реформі української армії”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше Хомчак анонсував скорочення штатної чисельності військових, щоб привести її до вимог закону.

За словами військового експерта Сергія Грабського, “скорочувати війська під час зростаючої загрози, в умовах діючого збройного конфлікту, — це, щонайменше, нерозумно і недоцільно”.

Відзначимо, що в ЗСУ почалися перші оскарження рішень Хомчака про звільнення офіцерів.

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