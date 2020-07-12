К предложениям Хомчака по снижению боевых возможностей армии следует обратить внимание НАТО - военный историк

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Предложения главнокомандующего Руслана Хомчака по реформе Воздушных Сил Украины схожи с теми, что реализовівались при президенте Викторе Януковиче и привели к развалу армии. Об этом в своей авторской колонке написал военный историк Михаил Жирохов, передает УНН.

Так, по словам эксперта, Хомчак, вместо генералов и полковников с боевым опытом привел в командование кадры советской закалки, которые не способны делать вменяемые шаги по реформированию армии.

“Вопрос не только в персоне главнокомандующего (Хомчака, — ред.), но и в том, что вместо генералов и полковников с боевым опытом, вместе с ним в командование пришли кадры советской закалки, которые не способны на какие-то вменяемые шаги по реформированию армии в рамках не только движения в НАТО, но и просто здравого смысла”, — написал он.

В качестве аргумента в пользу изложенной позиции Жирохов привел пример реформирования ВСУ во времена Януковича, сравнив его с планами действующего главнокомандующего ВСУ.

“Характерный пример — реформирование Воздушных Сил Украины. То, что сейчас предлагается в качестве реформы, очень напоминает те шаги, которые планировались в 2012 г. людьми, которые развалили армию при Януковиче.

Посудите сами. 15 февраля 2012 г. тогдашний начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Владимир Замана предложил в короткое время расформировать Воздушные Силы Украины как вид Вооруженных Сил Украины, в том числе было предложено ликвидировать разведывательную авиацию в виде эскадрильи разведчиков Су-24МР и вывести из состава вертолеты специального назначения (машины радиоэлектронной борьбы, воздушные командные пункты и прочие весьма специфические машины). Кроме того, предлагалось перебазировать всю (!) военно-транспортную авиацию в аэропорт „Борисполь“, а все истребители МиГ-29 — на аэродром Озерное. И „вишенка на торте“ — вывести из Автономной Республики Крым все подразделения Воздушных Сил Украины, включая зенитно-ракетные комплексы С-200 и С-300”, — напомнил эксперт.

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Эти предложения по своей сути весьма похожи на те, что содержатся в недавно презентованной “Візії-2035” — документе, описывающем, как видят авиационные генералы наши Воздушные силы через 15 лет, отметил Жирохов.

“В мирное время с целью экономии ресурсов авиация должна базироваться на 5-6 авиабазах, что позволит уменьшить эксплуатационные расходы на боевую подготовку и выполнение задач по защите воздушного пространства”, — говорится в документе “Візії — 2035”.

“Из трех бригад транспортной авиации предлагают оставить одну, а из семи бригад тактической авиации — четыре. И это еще четко не прописано, как предлагается поступить с системой ПВО. А тут все может быть еще грустнее: по информации источников автора, единую систему собираются „растащить“ по оперативным командованиям.

Между тем в случае базирования всех транспортных самолетов на одном аэродроме, а боевых машин — на крайне ограниченном количестве аэродромов, повышается их уязвимость в случае первого удара противника. А без единой системы ПВО в условиях полного превосходства вероятного противника в воздухе ценность, к примеру, береговых противокорабельных комплексов будет стремиться к нулю”, — прогнозирует эксперт.

По словам Жирохова, предложения Хомчака в рамках так называемой реорганизации ВСУ уже “заслуживают как минимум специальных слушаний на комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки”.

“А нынешней оппозиции, используя наработанные связи, стоило бы привлечь к проблеме самое пристальное внимание наших партнеров в НАТО. И всем вместе задаться вопросом — кому выгоден сегодня откат назад в реформе украинской армии”, — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Хомчак анонсировал сокращение штатной численности военных, чтобы привести ее к требованиям закона.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, “сокращать войска во время растущей угрозы, в условиях действующего вооруженного конфликта, — это, по меньшей мере, глупо и нецелесообразно”.

Отметим, что в ВСУ начались первые обжалования решений Хомчака об увольнении офицеров.

Украинские Национальные Новости

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