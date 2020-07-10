Українську армію чекають масові скорочення штатів бригади, полку, числа рот і взводів, - військовий історик

За його словами, головнокомандувач ЗСУ, орієнтуючись у своїх намірах на закон 5-річної давності, “забуває” про те, що ще була прийнята Військова доктрина, у 2016 р. — Концепція розвитку сектора безпеки і оборони, а у 2018 р. — Закон “Про національну безпеку” та інші дуже важливі документи.

“Мало того, не так давно країна вийшла на новий рівень відносин з НАТО, що також вимагає певних коригуючих рішень.

Нарешті, після 2015 р були створені два нових оперативних командування, нове повітряне командування, Корпус резерву, основа для бригад територіальної оборони, і багато чого ще. Тобто структури зі своїми штатами — і тут Хомчак вирішує втиснути все це в магічну цифру 250 тис., в тому числі 204 тис. військовослужбовців”, — пише експерт.

Жирохов прогнозує, що такі рішення головнокомандувача ЗСУ приведуть до масових скорочень.

“Подібне „натягування сови на глобус“ призведе до очікуваних результатів — масових скорочень штатів бригади, полку, числа рот в батальйонах, взводів в ротах, а також до об’єднання яких тільки можна посад. На тлі хронічної неукомплектованості підрозділів навіть розмови про це вкрай негативно впливають на загальну боєздатність армійських частин.

Ще півроку такої реформи — і на ротацію треба буде відправляти кухарів і солдат строкової служби”, — вважає він.

Жирохов підкреслює, що ніхто не говорить про необхідність збільшення чисельності армії, тому як досить розібратися з існуючими бригадами.

“Ніхто не говорить про те, що зараз потрібно збільшувати чисельність армії (хоча якщо це відповідає перспективної моделі ЗСУ, то чому немає — законодавчо така можливість є), досить розібратися з існуючими бригадами. Адже ні для кого не секрет, що є новостворені бригади, які на ділі є всього лише батальйони (і ті збирають з великими труднощами, щоб відрядити до бойової бригаді на час ротації)”, — зазначив експерт.

Нагадаємо, Хомчак заявив про намір скоротити штатну чисельність військових щоб привести її до вимог закону.

Також нагадаємо, за словами військового експерта Сергія Грабського, “скорочувати війська під час зростаючої загрози, в умовах діючого збройного конфлікту, — це, щонайменше, нерозумно і недоцільно”.

Відзначимо, що в ЗСУ почалися перші оскарження рішень Хомчака про звільнення офіцерів.