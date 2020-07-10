Украинскую армию ждут массовые сокращения штатов бригады, полка, числа рот и взводов, - военный историк

По его словам, главнокомандующий ВСУ, ориентируясь в своих намерениях на закон 5-летней давности, “забывает” о том, что еще была принята Военная доктрина, в 2016 году — Концепция развития сектора безопасности и обороны, а в 2018 году — Закон “О национальной безопасности” и другие очень важные документы.

“Мало того, не так давно страна вышла на новый уровень отношений с НАТО, что также требует определенных корректирующих решений.

Наконец, после 2015 г. были созданы два новых оперативных командования, новое воздушное командование, Корпус резерва, основа для бригад территориальной обороны, и много чего еще. То есть структуры со своими штатами — и тут Хомчак решает втиснуть все это в магическую цифру 250 тыс., в том числе 204 тыс. военнослужащих”, — пишет эксперт.

Жирохов прогнозирует, что такие решения главнокомандующего ВСУ приведут к массовым сокращениям.

“Подобное „натягивание совы на глобус“ приведет к ожидаемым результатам — массовых сокращений штатов бригад, числа рот в батальонах, взводов в ротах, а также к объединению каких только можно должностей. На фоне хронической неукомплектованности подразделений даже разговоры об этом крайне негативно влияют на общую боеспособность армейских частей.

Еще полгода такой реформы — и на ротацию надо будет отправлять поваров и солдат срочной службы”, — считает он.

Жирохов подчеркивает, что никто не говорит о необходимости увеличения численности армии, так как достаточно разобраться с существующими бригадами.

“Никто не говорит о том, что сейчас нужно увеличивать численность армии (хотя если это соответствует перспективной модели ВСУ, то почему нет — законодательно такая возможность есть), достаточно разобраться с существующими бригадами. Ведь ни для кого не секрет, что есть новосозданные бригады, которые на деле представляют собой всего лишь батальоны (и те собирают с большим трудом, чтобы прикомандировать к боевой бригаде на время ротации)”, — отметил эксперт.

Напомним, Хомчак заявил о намерении сократить штатную численность военных чтобы привести ее к требованиям закона.

Также напомним, по словам военного эксперта Сергея Грабского, “сокращать войска во время растущей угрозы, в условиях действующего вооруженного конфликта, — это, по меньшей мере, глупо и нецелесообразно”.

Отметим, что в ВСУ начались первые обжалования решений Хомчака об увольнении офицеров.