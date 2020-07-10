Украинскую армию ждут массовые сокращения штатов бригады, полка, числа рот и взводов, - военный историк

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 55521 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 77248 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 113969 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 122580 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124569 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 164296 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120042 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 151508 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104835 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103023 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ему это не было нужно": Трамп представил Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности правительства США

"Ему это не было нужно": Трамп представил Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности правительства США

5 марта, 03:06 • 33290 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 74282 просмотра
"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

5 марта, 04:22 • 38980 просмотра
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

07:19 • 40624 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 36147 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 123579 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 164300 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 151512 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 401532 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 351556 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 9820 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 31128 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 36159 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 100810 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 111533 просмотра
Актуальное
Украинскую армию ждут массовые сокращения штатов бригады, полка, числа рот и взводов, - военный историк

Украинскую армию ждут массовые сокращения штатов бригады, полка, числа рот и взводов, - военный историк

Киев  •  УНН

 • 24867 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Последние несколько недель темой для обсуждения в военных и околовоенных кругах стало заявление главнокомандующего Руслана Хомчака о приведении численности ВСУ нормам, прописанных в законе “О численности Вооруженных Сил Украины” от 6 марта 2015 года. Свое мнение по этому поводу в авторской колонке выразил военный историк Михаил Жирохов, передает УНН.

По его словам, главнокомандующий ВСУ, ориентируясь в своих намерениях на закон 5-летней давности, “забывает” о том, что еще была принята Военная доктрина, в 2016 году — Концепция развития сектора безопасности и обороны, а в 2018 году — Закон “О национальной безопасности” и другие очень важные документы.

“Мало того, не так давно страна вышла на новый уровень отношений с НАТО, что также требует определенных корректирующих решений.

Наконец, после 2015 г. были созданы два новых оперативных командования, новое воздушное командование, Корпус резерва, основа для бригад территориальной обороны, и много чего еще. То есть структуры со своими штатами — и тут Хомчак решает втиснуть все это в магическую цифру 250 тыс., в том числе 204 тыс. военнослужащих”, — пишет эксперт.

Жирохов прогнозирует, что такие решения главнокомандующего ВСУ приведут к массовым сокращениям.

“Подобное „натягивание совы на глобус“ приведет к ожидаемым результатам — массовых сокращений штатов бригад, числа рот в батальонах, взводов в ротах, а также к объединению каких только можно должностей. На фоне хронической неукомплектованности подразделений даже разговоры об этом крайне негативно влияют на общую боеспособность армейских частей.

Еще полгода такой реформы — и на ротацию надо будет отправлять поваров и солдат срочной службы”, — считает он.

Жирохов подчеркивает, что никто не говорит о необходимости увеличения численности армии, так как достаточно разобраться с существующими бригадами.

“Никто не говорит о том, что сейчас нужно увеличивать численность армии (хотя если это соответствует перспективной модели ВСУ, то почему нет — законодательно такая возможность есть), достаточно разобраться с существующими бригадами. Ведь ни для кого не секрет, что есть новосозданные бригады, которые на деле представляют собой всего лишь батальоны (и те собирают с большим трудом, чтобы прикомандировать к боевой бригаде на время ротации)”, — отметил эксперт.

Напомним, Хомчак заявил о намерении сократить штатную численность военных чтобы привести ее к требованиям закона.

Также напомним, по словам военного эксперта Сергея Грабского, “сокращать войска во время растущей угрозы, в условиях действующего вооруженного конфликта, — это, по меньшей мере, глупо и нецелесообразно”.

Отметим, что в ВСУ начались первые обжалования решений Хомчака об увольнении офицеров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы