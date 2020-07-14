Обещанного аудита оборонки так и не произошло: эксперт рассказал, почему

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 70083 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104270 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109169 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137285 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111905 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133384 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102406 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102642 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104879 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102197 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 92480 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 58782 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 94003 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 52863 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

01:24 • 30397 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 106663 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 137283 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 133383 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 386682 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 337348 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 68702 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 105517 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 133929 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 211088 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 237722 просмотра
Актуальное
Обещанного аудита оборонки так и не произошло: эксперт рассказал, почему

Обещанного аудита оборонки так и не произошло: эксперт рассказал, почему

Киев  •  УНН

 • 14604 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Разговоры об аудите финансирования и расходов в обронном комплексе, которые актуализировались на этапе смены власти в Украине, пока так и остаются только разговорами. Зато, информация о скандальных и сомнительных закупках как предшественников, так уже и при новом командовании армией не исчезает из эфиров. Об этом и вероятных причинах такой ситуации в комментарии УНН сказал сопредседатель общественной инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

Так, Снегирев вспомнил скандальную историю, в которую государственный концерн "Укроборонпром" втянул в свое время ГП "Львовский бронетанковый завод". Завершилась она дискредитацией работы предприятия и целым шлейфом уголовных судебных дел, говорит эксперт.

"В 2015 году госпредприятие получило оборонный заказ изготовить 40 единиц бронированных автомобилей. Через год, "Укроборонпром" подписывает контракт с американцами, с целью создать на базе завода предприятие, модернизировать автомобили. И тут начались недоразумения.

Дело в том, что Львовский завод в своей работе использовал бронированную сталь польского производства Armstal 500, которая отвечает всем стандартам НАТО. И, в отличие от украинской, польская сталь не требовала дополнительной закалки - то есть была сразу готова к использованию. И была на порядок дешевле, чем наша, отечественная, даже с точки зрения логистических затрат. Но против Львовского предприятия начали разворачивать информационную войну. От завода фактически требовали работать именно с украинской сталью, вопрос высокой цены при этом игнорировался.

Все это закончилось рядом уголовных дел", - напоминает Снегирев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На предложение Хомчака по снижению боевых возможностей армии следует обратить внимание НАТО - военный историк

Похожая ситуация случилась и вовсе недавно. Уже при новом командовании и новом руководстве оборонного концерна, "Укроборонпром" взялся за переоснащение автомобилей "Козак-2". И тогда бронесталь производства финской компании "Miilux" закупали не на прямую, а через посредника, что привело к росту стоимости переоснащения одной машины на несколько десятков евро.

Обе ситуации указывают на вероятные коррупционные сделки внутри нашей оборонки, которые обязательно должны иметь заинтересованных бенефициаров, комментирует Снегирев.

"Если в случае с "Козак-2" завышали стоимость стали, о чем писали СМИ, то в ситуации с Львовским бронетанковым заводом вместо качественной стали иностранного производства, которая качественная и дешевая, заводу навязывали более дорогой украинский продукт.

Считаю, что давно пора провести комплексный анализ и аудит оборонных закупок. Но это почему-то годами не происходит. Несмотря на наличие Набсоветов и смены руководства - изменений в приоритетах работы оборонного комплекса нет", - говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинскую армию ждут массовые сокращения штатов полка, числа рот и взводов - прогноз

Напомним, об аудите оборонки в мае 2019 года заявляли представители прошлой власти. Тогда правительство даже выделило на эти цели 32,5 млн грн. Судьба этого аудита неизвестна.

Зато уже в июне текущего года, Минэкономики попросило выделить еще 18 млн грн с "ковидного" фонда тоже на аудит оборонки, информировало "Слово и дело".

Вместе с тем, в одном из своих интервью, в частности "Радио Свободе" Главнокомандующий Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сказал, что не намерен проводить ревизию деятельности своих предшественников.

"Я обнуляю ситуацию, кладу чистый листок и продолжаю работать ради тех задач, ради тех целей, которые я определил для себя. Я считаю, это более конструктивный подход, чем я бы сейчас взялся проводить анализ или ревизию деятельности своих предшественников", - сказал он журналистам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы