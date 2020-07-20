У ЗСУ й досі відсутні прозорі схеми закупівель: бо комплектуючі для армії купуємо у РФ

"З точки зору мирного часу, такий аудит потрібно проводити, і платники податків мають знати, скільки їхніх коштів витрачається на закупівлю озброєння для ЗСУ. Я погоджуюся з цим, та є "але": специфіка ситуації військового конфлікту в Україні і специфіка закупівлі певних видів або компонентів озброєння і військової техніки. Це пов'язано, перш за все, з тим, що Україна є країною, яка не має повного циклу виробництва озброєння військової техніки", - каже він.

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За словами експерта, на жаль, та дуже велика кількість озброєння і військової техніки або компонентів до неї, виробляються виключно у країні-агресорі.

"Тому ми маємо таку річ, що відсутні прозорі і "білі схеми" щодо закупівель саме таких видів озброєння і компонентів бойової техніки… ми вимушені приймати такі "правила гри", коли деякі елементи, зокрема, двигуни або інші запчастини закупляються через непрозорі схеми, через треті-четверті руки, адже вони приходять до нас, фактично, з країни-агресора", - пояснив Грабський.

Раніше в УНН повідомлялося про сумнівний тендер в оборонці на туристичні послуги, в якому перемогла компанія-фігурант кримінального провадження.

Нагадаємо, про аудит оборонки у травні 2019 року заявляли представники минулої влади. Тоді уряд навіть виділив на ці потреби 32,5 млн грн. Доля цього аудиту невідома.

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Натомість, вже у червні поточного року, Мінекономіки попросило виділити ще 18 млн грн із "ковідного" фонду теж - на аудит оборонки, інформувало "Слово і діло".

Разом з тим, в одному зі своїх інтерв’ю, зокрема "Радіо свободі", головнокомандувач Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що не має наміру проводити ревізію діяльності своїх попередників.

"Я обнуляю ситуацію, кладу чистий листок і продовжую працювати заради тих завдань, заради тих цілей, які я визначив для себе. Я вважаю, це більш конструктивний підхід, ніж я б зараз взявся проводити аналіз чи ревізію діяльності своїх попередників", — сказав він журналістам.