Міністр оборони провалює постачання боєприпасів до ЗСУ - заява
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран провалює постачання боєприпасів у Збройні сили. Відповідну заяву у своєму Facebook зробив журналіст Юрій Бутусов, передає УНН.
"Таран провалює постачання боєприпасів у Збройні сили. Зараз липень, але і досі не укладений жоден контракт на постачання основних видів боєприпасів. Ключова проблема - не закуплені мінометні міни 120 мм - основний вид озброєнь на Донбасі. Жодної міни 120 мм і жоден міномета 120 мм досі не закуплені", - написав він.
За його словами, міни 82 мм також не закуповуються. Гранати не закуплено. На фронті їх видають невеликими дозами.
"Снаряди 122 мм і 152 мм - жодної штуки не закуплено. У плані є, контрактів - немає. Абсолютно критична для армії ситуація із закупівлею тепловізійних прицілів - їх одиниці на фронті, далекоміри і біноклі – теж одиниці", - уточнив Бутусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ЗСУ почалися перші оскарження рішень Хомчака про звільнення офіцерів
Нагадаємо, раніше про проблеми в армії інформував військовий історик Михалой Жирохов. Він, зокрема, коментував так звану кадрову реформу Хомчака, яка передбачає скорочення штатної чисельності військових.
Тож, за словами експерта, подібні кроки призведуть до масових скорочень штатів бригади, полку, числа рот і взводів.
“На тлі хронічної неукомплектованості підрозділів навіть розмови про це вкрай негативно впливають на загальну боєздатність армійських частин.
Ще півроку такої реформи — і на ротацію треба буде відправляти кухарів і солдат строкової служби”, — зазначив Жирохов.
Ще одна проблема в оборонці, яку й досі констатують екперти, - це корупційні оборудки.
За словами співголови громадської ініціативи "Права Справа" Дмитра Снєгирьова, обіцяного аудиту в оборонній сфері й досі не відбулося, хоч інформація про скандальні та сумнівні закупівлі як за попередників, так вже і за нового командування армією не зникає з ефірів.