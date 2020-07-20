В ВСУ до сих пор отсутствуют прозрачные схемы закупок: ибо комплектующие для армии покупаем в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Несмотря на громкие коррупционные скандалы в оборонном комплексе прошлых лет и уже ряд сомнительных закупок, проведенных при новой власти, обещанный финансовый аудит оборонного комплекса до сих пор никто не провел. По словам военного эксперта Сергея Грабского, на это есть свои причины, передает УНН.
"С точки зрения мирного времени, такой аудит нужно проводить, и налогоплательщики должны знать, сколько их средств тратится на закупку вооружения для ВСУ. Я согласен с этим, но есть "но": специфика ситуации военного конфликта в Украине и специфика закупки определенных видов или компонентов вооружения и военной техники. Это связано, прежде всего, с тем, что Украина является страной, которая не имеет полного цикла производства вооружения и военной техники", - говорит он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновники "оборонки" проваливают поставки боеприпасов в ВСУ.
По словам эксперта, к сожалению, и очень большое количество вооружения и военной техники или компонентов к ней, производятся исключительно в стране-агрессоре.
"Поэтому мы имеем такую вещь, что отсутствуют прозрачные и "белые схемы" по закупкам именно таких видов вооружения и компонентов боевой техники... мы вынуждены принимать такие "правила игры", когда некоторые элементы, в частности, двигатели или другие запчасти закупаются через непрозрачные схемы, через третьи-четвертые руки, ведь они приходят к нам, фактически, из страны-агрессора", - пояснил Грабский.
Ранее в УНН сообщалось о сомнительном тендере в оборонке на туристические услуги, в котором победила компания-фигурант уголовного производства.
Напомним, об аудите оборонки в мае 2019 года заявляли представители прошлой власти. Тогда правительство даже выделило на эти цели 32,5 млн грн. Судьба этого аудита неизвестна.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за "реформы Хомчака" украинскую армию ждут массовые сокращения.
Зато уже в июне текущего года, Минэкономики попросило выделить еще 18 млн грн с "ковидного" фонда тоже - на аудит оборонки, информировало "Слово и дело".
Вместе с тем, в одном из своих интервью, в частности "Радио свободе", главнокомандующий Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сказал, что не намерен проводить ревизию деятельности своих предшественников.
"Я обнуляю ситуацию, кладу чистый листок и продолжаю работать ради тех задач, ради тех целей, которые я определил для себя. Я считаю, это более конструктивный подход, чем я бы сейчас взялся проводить анализ или ревизию деятельности своих предшественников", - сказал он журналистам.