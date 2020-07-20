В ВСУ до сих пор отсутствуют прозрачные схемы закупок: ибо комплектующие для армии покупаем в РФ

"С точки зрения мирного времени, такой аудит нужно проводить, и налогоплательщики должны знать, сколько их средств тратится на закупку вооружения для ВСУ. Я согласен с этим, но есть "но": специфика ситуации военного конфликта в Украине и специфика закупки определенных видов или компонентов вооружения и военной техники. Это связано, прежде всего, с тем, что Украина является страной, которая не имеет полного цикла производства вооружения и военной техники", - говорит он.

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По словам эксперта, к сожалению, и очень большое количество вооружения и военной техники или компонентов к ней, производятся исключительно в стране-агрессоре.

"Поэтому мы имеем такую вещь, что отсутствуют прозрачные и "белые схемы" по закупкам именно таких видов вооружения и компонентов боевой техники... мы вынуждены принимать такие "правила игры", когда некоторые элементы, в частности, двигатели или другие запчасти закупаются через непрозрачные схемы, через третьи-четвертые руки, ведь они приходят к нам, фактически, из страны-агрессора", - пояснил Грабский.

Ранее в УНН сообщалось о сомнительном тендере в оборонке на туристические услуги, в котором победила компания-фигурант уголовного производства.

Напомним, об аудите оборонки в мае 2019 года заявляли представители прошлой власти. Тогда правительство даже выделило на эти цели 32,5 млн грн. Судьба этого аудита неизвестна.

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Зато уже в июне текущего года, Минэкономики попросило выделить еще 18 млн грн с "ковидного" фонда тоже - на аудит оборонки, информировало "Слово и дело".

Вместе с тем, в одном из своих интервью, в частности "Радио свободе", главнокомандующий Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сказал, что не намерен проводить ревизию деятельности своих предшественников.

"Я обнуляю ситуацию, кладу чистый листок и продолжаю работать ради тех задач, ради тех целей, которые я определил для себя. Я считаю, это более конструктивный подход, чем я бы сейчас взялся проводить анализ или ревизию деятельности своих предшественников", - сказал он журналистам.