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Для армии разрабатывают новый бронежилет, но по техтребованиям под скандального производителя

Для армии разрабатывают новый бронежилет, но по техтребованиям под скандального производителя

Киев  •  УНН

 • 83775 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Новые модели модульных бронежилетов, что разрабатывают для украинской армии на замену военных "Корсаров", не прошли первые испытания в Министерстве обороны Украины, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Журналисты также обнаружили, что новые технические параметры Минобороны, по которым разрабатывают бронежилеты для будущих закупок, были прописаны под конкретного производителя и с тех пор ничего не изменилось.

Так, в 2016 году в Минобороны решили разработать новый модульный бронежилет с учетом мирового передового опыта. Он должен был заменить бронежилеты типа "Корсар", которые поставлены на вооружение украинской армии приказом министра обороны в 2014 году. Для этого при министерстве создана рабочая группа, в состав которой вошли должностные лица и представители от разных фирм-производителей. Предприятия предоставили свои лучшие образцы для тестирования "в поле" - тестовой носки, чтобы бойцы носили эти изделия и затем оставили свои замечания.

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В течение 2018 года члены рабочей группы создали промежуточный документ под названием "Техническое описание на опытную партию", где были четко прописаны конструкция будущего изделия для армии, баллистические и другие требования. В дальнейшем этот документ должен быть доработан и выписаны "Технические спецификации" на бронежилет, которые принадлежали бы Министерству обороны и в соответствии с которыми и проводились бы следующие закупки.

Однако в апреле 2019 года в министерстве определились с новыми техническими параметрами, по которым будут разрабатывать бронежилеты для будущих закупок - без наработок рабочей группы.

"И они больше соответствуют требованиям и возможностям конкретного производителя - предприятия "Темп-3000", которое производит "Корсары" и сейчас является единственным поставщиком бронежилетов для армии. С тех пор изменения в документ не вносились", - говорится в расследовании.

Отмечается, что с тех пор произошли минимум два первых тестирования потенциальных новых бронежилетов для армии. И, одно из них, как обнаружили журналисты, не прошел удачно.

Согласно документам, в нем приняли участие две компании - производитель "Темп-3000", который производит "Корсары", и чешская фирма EccentriCITY INVEST s.r.o.

От источников в ведомстве "Схемы" узнали результаты баллистических испытаний - то есть, стрельб. В документах указано, что баллистический пакет - так называемая "мягкая защита" - чешских изделий "не выдержала баллистические испытания", не соответствует заявленному классу.

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Также, как обнаружили журналисты в расследовании, чешский EccentriCITY INVEST самом деле является дилером "Темп-3000" - предприятия, которое фигурирует в так называемой "деле Марченко" о закупке "бронежилетов, которые простреливаются".

О том, что EccentriCITY INVEST является дилером "Темпа", свидетельствуют данные из нескольких контрактов, опубликованные на портале публичных закупок Prozorro, а также ответ Национальной полиции на запрос журналистов. В ведомстве отметили, что бронежилеты, которые они покупают в EccentriCITY INVEST, на самом деле производит "Темп-3000".

В комментарии "Схемам" основатель и руководитель "Темпа" Юрий Евтушенко заверил, что чешская фирма "не просто дилер, а партнер, с которым предприятие идет в НАТО" и который, к тому же, якобы имеет и собственное производство.

"Схемы" также обнаружили причину, по которой, вероятно, в разработке и испытаниях потенциальных новых бронежилетов для армии не участвуют другие производители, кроме "Темпа-3000" и его партнеров.

В технических параметрах Минобороны оказалась требование, которое может дискриминировать других украинских производителей, кроме самого "Темпа-3000" - анализируют журналисты.

Ведь среди методов проверки бронежилетов на прочность - испытание "мягкой защиты" высокими температурами - 180 градусов. Этого не боится материал параарамид, из которого производит баллистический пакет "Темп-3000", но не выдержит полиэтилен, с которым работают все остальные украинские производители, говорится в расследовании.

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Упоминание об этом требовании, "Схемы" также обнаружили в записях разговоров должностных лиц Минобороны, записанных правоохранителями.

Еще один фрагмент из записанных разговоров может свидетельствовать, что о дискриминационности этого требования относительно других производителей бронежилетов знали на высшем уровне в Минобороны.

Ранее УНН писал о сомнительном тендере в оборонке на туристические услуги, в котором победила компания-фигурант уголовного производства.

Также напомним, об аудите оборонки в мае 2019 года заявляли представители прошлой власти. Тогда правительство даже выделило на эти цели 32,5 млн грн. Судьба этого аудита неизвестна.

Зато уже в июне текущего года, Минэкономики попросило выделить еще 18 млн грн с "ковидного" фонда тоже на аудит оборонки, информировало "Слово и дело".

Вместе с тем, в одном из своих интервью, в частности "Радио Свободе" Главнокомандующий Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сказал, что не намерен проводить ревизию деятельности своих предшественников.

"Я обнуляю ситуацию, кладу чистый лист и продолжаю работать ради тех задач, ради тех целей, которые я определил для себя. Я считаю, это более конструктивный подход, чем я бы сейчас взялся проводить анализ или ревизию деятельности своих предшественников", - сказал он журналистам.

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