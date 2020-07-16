Нестача людей у бойових підрозділах ЗСУ в середньому по країні становить близько 60% - Гай

За його словами, сьогодні чисельність ЗСУ визначена законом на рівні 250 тис. осіб.

“Але у нас зараз в ЗСУ нестача в бойових підрозділах сягає по різним підрозділах - по різному, але в середньому 60%! Є підрозділи які більш гарно укомплектовані, є, які менш - але це в середньому. Тому достатньо великий не комплект.

При цьому до максимальної кількості, яка дозволена по Закону не вистачає близько 4 тис. людей. Таким чином на різних не бойових посадах протирає штани велика кількість військовослужбовців, які не відомо чим займаються: це і в Міноборони кілька тисяч людей. Це і якісь лісгоспи, і якісь побутові об'єкти інфраструктури.

Тобто, маємо ситуацію, коли у бойових підрозділах людей мало, а всі інші займаються не відомо чим”, - каже він.

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Саме тому, розповідає Гай, рішення про реструктуризацію кадрів було прийнято ще за Муженка.

“І тоді ідея була правильна: хотіли скоротити не бойові посади, подивитися, яким чином це зроблено у деяких країнах НАТО, що мають схожу чисельність армії. Бо ми ж не можемо сліпо брати досвід і приміряти його на себе. Є армії НАТО, де 8 тис. людей, а у нас 250 тис. Є армії, де 30 тис. резервістів, а у нас - 1 млн.

Тому постало велике питання, що все це треба передивлятися і процес був запущений. Планувалося скоротити саме небойові посади, і перевести людей на бойові посади - хто хоче продовжувати службу, та звільнити місця для людей, які хочуть перепідписати і підписати нові контракти”, - зазначив волонтер.

Проте, як саме буде проходити реорганізація у відповідності до закону - визначаються.

“Ви ж розумієте що всі хороші ідеї завжди стикаються із таким питання як їх виконання”, - додає він.

Виконувати таке рішення як “привести кількість армії до чисельності, передбаченої Законом” можна зовсім по-різному.

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“І ми з вами тепер, і офіцери ЗСУ мають слідкувати чи будуть скорочуватися бойові частини і які посади у цих бойових частинах, чи не будуть скорочуватися бойові офіцери і не призведуть такі зміни до зниження боєздатності.

Якщо вони підвищать боєздатність і можливості управління військами, це буде хороша реформа. Якщо побачимо що вона призводить до пониження боєздатнсоті - я особисто буду піднімати це питання на загальний національний рівень”, - пообіцяв Гай.

Нагадаємо, за словами військового історика Михайла Жирохова до пропозицій Головнокомандувача Руслана Хомчака щодо зниження бойових можливостей армії слід привернути увагу НАТО. Все тому, що кадрова реформа, запропонована Хомчаком, призведе до масових скорочень штатів бригади, полку, числа рот і взводів.

Крім того, реалізація пропозицій Головнокомандувача "відкотить" розвиток української армії на п'ять років назад, вважає Жирохов.

Щодо критики намірів Хомчака скоротити штат військових, з істориком згодні й інші військові експерти.

Так за словами Дмитра Снєгирьова, в тому, що пропонує головнокомандувач, "може бути зацікавлена тільки РФ".

Як повідомляв УНН, в ЗСУ почалися перші оскарження рішень Хомчака про звільнення офіцерів.