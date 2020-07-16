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Недостаток людей в боевых подразделениях ВСУ в среднем по стране составляет около 60% - Гай

Недостаток людей в боевых подразделениях ВСУ в среднем по стране составляет около 60% - Гай

Киев  •  УНН

 • 15343 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Кадровая реорганизация, анонсированная главнокомандующим Русланом Хомчаком, является нужным и необходимым шагом. Как будет проходить реорганизация - еще определяются. Свой прогноз относительно возможной реформы предоставил волонтер, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

По его словам, сегодня численность ВСУ определена законом на уровне 250 тыс. человек.

"Но у нас сейчас в ВСУ недостаток в боевых подразделениях достигает по разным подразделениям - по-разному, но в среднем 60%! Есть подразделения которые более хорошо укомплектованы, есть, которые менее - но это в среднем. Поэтому достаточно велик не комплект.

При этом до максимального количества, которое разрешено по Закону не хватает около 4 тыс. человек. Таким образом на различных небоевых постах протирает штаны большое количество военнослужащих, не известно чем занимаются: это и в Минобороны несколько тысяч человек. Это и некоторые лесхозы, и какие-то бытовые объекты инфраструктуры.

То есть, имеем ситуацию, когда в боевых подразделениях людей мало, а все остальные занимаются не известно чем ", - говорит он.

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Именно поэтому, рассказывает Гай, решение о реструктуризации кадров было принято еще при Муженко.

"И тогда идея была правильная: хотели сократить не боевые должности, а посмотреть, каким образом это сделано в некоторых странах НАТО, имеющих похожую численность армии. Ведь мы не можем слепо брать опыт и примерить его на себя. Есть армии НАТО, где 8 тыс. человек, а у нас 250 тыс. Есть армии, где 30 тыс. резервистов, а у нас - 1 млн.

Поэтому встал большой вопрос, что все это надо пересматривать и процесс был запущен. Планировалось сократить именно небоевые должности, и перевести людей на боевые посты - кто хочет продолжать службу, и освободить места для людей, которые хотят переподписать и подписать новые контракты", - отметил волонтер.

Однако, как будет проходить реорганизация в соответствии с законом - определяются.

"Вы же понимаете, что все хорошие идеи всегда сталкиваются с таким вопросом как их выполнение", - добавляет он.

Выполнять такое решение как "привести численность армии до численности, предусмотренной Законом" можно совершенно по-разному.

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"И мы с вами теперь, и офицеры ВСУ должны следить, будут ли сокращаться боевые части и какие должности в этих боевых частях, не будут ли сокращаться боевые офицеры и не приведут ли такие изменения к снижению боеспособности.

Если они повысят боеспособность и возможности управления войсками, это будет хорошая реформа. Если увидим, что она приводит к понижению боездатнсоти - я лично буду поднимать этот вопрос на общий национальный уровень", - пообещал Гай.

Напомним, по словам военного историка Михаила Жирохова к предложениям Главнокомандующего Руслана Хомчака по снижению боевых возможностей армии следует обратить внимание НАТО. Все потому, что кадровая реформа, предложенная Хомчаком, приведет к массовым сокращениям штатов полка, числа рот и взводов.

Кроме того, реализация предложений Главнокомандующего "откатит" развитие украинской армии на пять лет назад , считает Жирохов.

Относительно критики намерений Хомчака сократить штат военных, с историком согласны и другие военные эксперты.

Так, по словам Дмитрия Снегирева, в том, что предлагает главнокомандующий, "может быть заинтересована только РФ" .

Как сообщал УНН, в ВСУ начались первые обжалования решений Хомчака об увольнении офицеров.

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