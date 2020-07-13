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4 марта, 13:25 • 110240 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101953 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102558 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104400 просмотра

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Кадровая реформа ВСУ может "откатить" армию на пять лет назад - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Намерения главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака сократить штатную численность военных откатит все развитие ВСУ на пять лет назад, потому как такая "реформа" коснётся не генеральских должностей, а простых военных, которых сегодня - недокомплект. Соответствующий прогноз озвучил эксперт, военный историк Михаил Жирохов, передает УНН.

"Никто не говорит о том, что сейчас нужно увеличивать численность армии (хотя если это соответствует перспективной модели ВСУ, то почему нет - законодательно такая возможность есть), достаточно разобраться с существующими бригадами. Ведь ни для кого не секрет, что есть новосозданные бригады, которые на деле представляют собой всего лишь батальоны (и те собирают с большим трудом, чтобы прикомандировать к боевой бригаде на время ротации).

Но этот путь не для Хомчака - тогда придется уменьшать количество генеральских и полковничьих должностей, а значит, кому-то из пула приближенных достанется меньше денег и наград.

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Гораздо проще на фоне негативного отношения к предыдущему начальнику генерального штаба Виктору Муженко рушить все, что было с таким трудом построено и сейчас работает. Гораздо проще откатить все развитие ЗСУ на пять лет назад - только ради нездоровых амбиций..." - написал он.

Напомним, Хомчак заявил о намерении сократить штатную численность военных, чтобы привести ее к требованиям закона от 2015 года. 

Вместе с тем в одном из своих последних интервью Хомчак подтвердил значительный некомплект войска, согласно штатной численности.

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