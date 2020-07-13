Кадрова реформа ЗСУ може "відкотити" армію на п'ять років назад - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Наміри головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака скоротити штатну чисельність військових відкотить увесь розвиток ЗСУ на п'ять років назад, оскільки така "реформа" торкнеться не генеральських посад, а простих військових, яких сьогодні - недокомплект. Відповідний прогноз озвучив експерт, військовий історик Михайло Жирохов, передає УНН.
"Ніхто не говорить про те, що зараз потрібно збільшувати чисельність армії (хоча якщо це відповідає перспективній моделі ЗСУ, то чому ні - законодавчо така можливість є), досить розібратися з існуючими бригадами. Адже ні для кого не секрет, що є новостворені бригади, які насправді є всього лише батальйонами (і ті збирають з великими труднощами, щоб відрядити до бойової бригади на час ротації).
Але цей шлях не для Хомчака - тоді доведеться зменшувати кількість генеральських і полковницьких посад, а значить, комусь з пулу наближених дістанеться менше грошей і нагород.
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Набагато простіше на тлі негативного ставлення до попереднього начальника генерального штабу Віктора Муженка валити все, що було з таким трудом побудовано і зараз працює. Набагато простіше відкотити весь розвиток ЗСУ на п'ять років назад - тільки заради нездорових амбіцій..." - написав він.
Нагадаємо, Хомчак заявив про намір скоротити штатну чисельність військових, щоб привести її до вимог закону від 2015 року.
Разом з тим в одному зі своїх останніх інтерв'ю Хомчак підтвердив значний некомплект війська, згідно з штатною чисельністю.