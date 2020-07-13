Кадрова реформа ЗСУ може "відкотити" армію на п'ять років назад - експерт

"Ніхто не говорить про те, що зараз потрібно збільшувати чисельність армії (хоча якщо це відповідає перспективній моделі ЗСУ, то чому ні - законодавчо така можливість є), досить розібратися з існуючими бригадами. Адже ні для кого не секрет, що є новостворені бригади, які насправді є всього лише батальйонами (і ті збирають з великими труднощами, щоб відрядити до бойової бригади на час ротації).

Але цей шлях не для Хомчака - тоді доведеться зменшувати кількість генеральських і полковницьких посад, а значить, комусь з пулу наближених дістанеться менше грошей і нагород.

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Набагато простіше на тлі негативного ставлення до попереднього начальника генерального штабу Віктора Муженка валити все, що було з таким трудом побудовано і зараз працює. Набагато простіше відкотити весь розвиток ЗСУ на п'ять років назад - тільки заради нездорових амбіцій..." - написав він.

Нагадаємо, Хомчак заявив про намір скоротити штатну чисельність військових, щоб привести її до вимог закону від 2015 року.

Разом з тим в одному зі своїх останніх інтерв'ю Хомчак підтвердив значний некомплект війська, згідно з штатною чисельністю.