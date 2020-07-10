У ЗСУ почалися перші оскарження рішень Хомчака про звільнення офіцерів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. До Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака подано позов про незаконне звільнення з посади. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Позовна заява була скерована до Херсонського окружного адміністративного суду на початку травня цього року. У своїй заяві позивач, Орловцев Дмитро Олександрович, просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Хомчака від 7 травня 2020 року №47 (по особовому складу) у частині увільнення позивача від займаної посади і призначення старшим офіцером відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень відділу запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень Східного територіального управління Військової служби правопорядку.
Судячи з декларації Орловцева за 2017 рік, раніше він обіймав посаду начальника відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень та був заступником начальника Херсонського зонального відділу військової служби правопорядку.
Про причини увільнення та пониження офіцера у тексті його позову не вказано.
Разом з тим, ухвалою від 19 травня суд відмовив у задоволенні заяви позивача про забезпечення позову. А ухвалою від 21 травня суд відкрив спрощене провадження у вказаній адміністративній справі.
Підготовче засідання за позовом заплановане на 5 серпня 2020 року.
Як повідомлялося в УНН, головнокомандувач Руслан Хомчак розпочав так звану "кадрову реформу" ЗСУ, відповідно до якої планується скоротити штатну чисельність військослужбовців. Разом із тим, Хомчак підтвердив значний некомплект війська, відповідно до штатної чисельності.
При цьому, за словами військового експерта Сергія Грабського, "скорочувати війська під час зростаючої загрози, в умовах діючого збройного конфлікту, — це, щонайменше, безглуздо і недоцільно".
Хомчак каже, що ухвалено рішення поетапно привести штатну чисельність військ у відповідність до визначеної законодавством України кількості, пояснює Грабський і констатує:
"Ну, але це ж все одно скорочення! Мало того, у чому полягає специфіка скорочення: скорочуються штатні посади, а на скільки у нас укомплектованість військ відповідає заявленій чисельності, — про це ж не говорять", - зазначив експерт.