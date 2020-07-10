Військовий експерт про "кадрову реформу Хомчака": це все одно скорочення ЗСУ

“З точки зору військового професіонала, з точки зору банального здорового глузду, скорочувати війська під час зростаючої загрози, в умовах діючого збройного конфлікту, — це щонайменше безглуздо і не доцільно.

Я розумію, що можуть бути певні чинники, які впливають на таке рішення, які стосується, зокрема, фінансів і можливо забезпечення. Але скорочувати війська під час конфлікту це не припустимо, і я не знаю жодного конфлікту у світовій історії, коли таке відбувалося взагалі”, — сказав він.

Появу у ЗМІ інформації про наміри скорочувати чисельність ЗСУ Грабський називає так: “диму без вогню не буває”.

“Можна було б говорити про скорочення чисельності, якщо ідеться про оптимізацію якихось військових частин, які не впливають на обороноздатність країни. Але якщо в ЗМІ з’являється інформація про скорочення бойових частин, так званих частин передньої лінії — то тут має бути чітка відповідь керівного складу МО, Генштабу, і Верховного Головнокомандувача щодо спростування або підтвердження.

Якщо ж підтвердження — то вибачте, тоді треба мати дуже вагомі підстави для того, щоб пояснити суспільству, нащо ми це робимо”, — наголошує експерт.

Хомчак каже, що ухвалено рішення поетапно привести штатну чисельність військ у відповідність до визначеної законодавством України кількості, пояснює Грабський і констатує:

“Ну але це ж все одно скорочення! Мало того, в чому полягає специфіка скорочення: скорочуються штатні посади, а на скільки у нас укомплектованість військ відповідає заявленій чисельності, — про це ж не говорять.

Тобто, знаєте про що мова, наприклад: скорочується 10 посад, на яких знаходиться 6 військовослужбовців. Таким чином вони пропонують скоротити „клітки“, які потім не можливо буде відновити. От у чому справа.

А ми знаємо, що рівень укомплектованості наших підрозділів далекий до ідеалу. Тому говорити про це не доцільно. Чи хіба ми вже звільнили Крим? Донбас? Вийшли на наші кордони?”, — наголосив Грабський.

Він також додав, що сьогодні є інформація про збільшення рівня загрози щодо можливого наступу Російської Федерації по різних операційних напрямках.

“І під час цього говорити про скорочення щонайменше безглуздо, навіть з точки зору інформаційно-психологічної боротьби”, — резюмував військовий експерт.

Як писав УНН, появу інформації про скорочення чисельності ЗСУ Хомчак пов’язав з депутатами.

Він також підтвердив, значний некомплект війська відповідно до штатної чисельності. І додав, що комплект майже на 100% буде як раз після скорочення.