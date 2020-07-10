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Військовий експерт про "кадрову реформу Хомчака": це все одно скорочення ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Днями, головнокомандуючий ЗСУ Руслан Хомчак коментував скорочення чисельності збройних сил України. Відповідну інформацію він назвав негативним інформаційним фоном та, навіть, маніпуляцією. Однак, тут же, додав, що зараз штатна чисельність української армії більше 250 тис. осіб. А це, за його словами, перевищує визначену Законом норму та ускладнює ефективне використання фінансових ресурсів. Таке пояснення Хомчака роз’яснив військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський, передає УНН.

“З точки зору військового професіонала, з точки зору банального здорового глузду, скорочувати війська під час зростаючої загрози, в умовах діючого збройного конфлікту, — це щонайменше безглуздо і не доцільно.

Я розумію, що можуть бути певні чинники, які впливають на таке рішення, які стосується, зокрема, фінансів і можливо забезпечення. Але скорочувати війська під час конфлікту це не припустимо, і я не знаю жодного конфлікту у світовій історії, коли таке відбувалося взагалі”, — сказав він.

Появу у ЗМІ інформації про наміри скорочувати чисельність ЗСУ Грабський називає так: “диму без вогню не буває”.

“Можна було б говорити про скорочення чисельності, якщо ідеться про оптимізацію якихось військових частин, які не впливають на обороноздатність країни. Але якщо в ЗМІ з’являється інформація про скорочення бойових частин, так званих частин передньої лінії — то тут має бути чітка відповідь керівного складу МО, Генштабу, і Верховного Головнокомандувача щодо спростування або підтвердження.

Якщо ж підтвердження — то вибачте, тоді треба мати дуже вагомі підстави для того, щоб пояснити суспільству, нащо ми це робимо”, — наголошує експерт.

Хомчак каже, що ухвалено рішення поетапно привести штатну чисельність військ у відповідність до визначеної законодавством України кількості, пояснює Грабський і констатує:

“Ну але це ж все одно скорочення! Мало того, в чому полягає специфіка скорочення: скорочуються штатні посади, а на скільки у нас укомплектованість військ відповідає заявленій чисельності, — про це ж не говорять.

Тобто, знаєте про що мова, наприклад: скорочується 10 посад, на яких знаходиться 6 військовослужбовців. Таким чином вони пропонують скоротити „клітки“, які потім не можливо буде відновити. От у чому справа.

А ми знаємо, що рівень укомплектованості наших підрозділів далекий до ідеалу. Тому говорити про це не доцільно. Чи хіба ми вже звільнили Крим? Донбас? Вийшли на наші кордони?”, — наголосив Грабський.

Він також додав, що сьогодні є інформація про збільшення рівня загрози щодо можливого наступу Російської Федерації по різних операційних напрямках.

“І під час цього говорити про скорочення щонайменше безглуздо, навіть з точки зору інформаційно-психологічної боротьби”, — резюмував військовий експерт.

Як писав УНН, появу інформації про скорочення чисельності ЗСУ Хомчак пов’язав з депутатами.

Він також підтвердив, значний некомплект війська відповідно до штатної чисельності. І додав, що комплект майже на 100% буде як раз після скорочення.

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