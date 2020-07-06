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Хомчак розвіяв міф про скорочення українського війська

Хомчак розвіяв міф про скорочення українського війська

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Інформація про нібито скорочення українського війська є "маніпулятивною та неправдивою", заявив в інтерв’ю АрміяІnform Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає УНН.

"Правда в тому, що дехто прагне постійно підживлювати інформаційний фон довкола Збройних Сил негативом. Інформація про нібито скорочення війська є маніпулятивною та неправдивою", - сказав Хомчак.

З його слів, нині штатна чисельність війська значно перевищує 250 000 осіб - саме така чисельність війська визначена Законом України "Про чисельність Збройних Сил України".

"Якщо говорити про некомплект війська відповідно до штатної чисельності, то він значний. А якщо згадати про чисельність війська, визначену Законом України, то ми укомплектовані на сьогодні майже на 100 відсотків. Ось у чому правда! А майстри маніпуляцій використовують цю ситуацію на свою користь, мовляв, у бригадах великий некомплект, відтік людей з війська збільшується… Водночас ні півслова про величезну різницю між штатною чисельністю та визначену Законом чисельність війська", - наголосив Головнокомандувач.

Хомчак підкреслив, що значна розбіжність між штатною чисельністю війська та наявною чисельністю особового складу у 250 тис. осіб не дозволяють досягти необхідної злагодженості підрозділів, якісно проводити заходи бойової підготовки та максимально ефективно використовувати фінансові ресурси.

"Хронічна неукомплектованість підрозділів суттєво знижує боєздатність військових частин, загалом негативно впливає на розвиток спроможностей Збройних Сил України. Тому ухвалено рішення поетапно привести штатну чисельність військ у відповідність до визначеної законодавством України чисельності", - додав він.

Як повідомляв УНН, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що у Збройних Силах триває оптимізація чисельності військ у відповідності до законодавства, і що така оптимізація не призведе до скорочення військових підрозділів чи звільнення військовослужбовців.

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