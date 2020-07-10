Военный эксперт о "кадровой реформе Хомчака": это все равно сокращение ВСУ

“С точки зрения военного профессионала, с точки зрения банального здравого смысла, сокращать войска во время растущей угрозы, в условиях действующего вооруженного конфликта, — это по меньшей мере глупо и нецелесообразно.

Я понимаю, что могут быть определенные факторы, которые влияют на такое решение, касающиеся, в частности, финансов и возможно обеспечения. Но сокращать войска во время конфликта это не допустимо, и я не знаю ни одного конфликта в мировой истории, когда такое происходило вообще”, — сказал он.

Появление в СМИ информации о намерениях сокращать численность ВСУ Грабский называет так: “дыма без огня не бывает”.

“Можно было бы говорить о сокращении численности, если речь идет об оптимизации каких-то военных частей, которые не влияют на обороноспособность страны. Но если в СМИ появляется информация о сокращении боевых частей, так называемых частей передней линии — то должен быть четкий ответ руководящего состава МО, Генштаба и Верховного Главнокомандующего касательно опровержения или подтверждения.

Если же подтверждение — то извините, тогда надо иметь очень веские основания для того, чтобы объяснить обществу, зачем мы это делаем”, — отмечает эксперт.

Хомчак говорит, что решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенным законодательством Украины количеством, объясняет Грабский и констатирует:

“Ну но это же все равно сокращение! Мало того, в чем заключается специфика сокращения: сокращаются штатные должности, а на сколько у нас укомплектованность войск соответствует заявленной численности, — об этом же не говорят.

То есть, знаете о чем речь, например сокращается 10 должностей, на которых находится 6 военнослужащих. Таким образом они предлагают сократить „клетки“, которые потом невозможно будет восстановить. Вот в чем дело.

А мы знаем, что уровень укомплектованности наших подразделений далек от идеала. Поэтому говорить об этом нецелесообразно. Или разве мы уже освободили Крым? Донбасс? Вышли на наши границы?”, — подчеркнул Грабский.

Он также добавил, что сегодня есть информация об увеличении уровня угрозы относительно возможного наступления Российской Федерации по различным операционных направлениях.

“И во время этого говорить о сокращении минимум бессмысленно, даже с точки зрения информационно-психологической борьбы”, — резюмировал военный эксперт.

Как писал УНН, появление информации о сокращении численности ВСУ Хомчак связал с депутатами.

Он также подтвердил, значительный некомплект войска в соответствии со штатной численностью. И добавил, что комплект почти на 100% будет как раз после сокращения.