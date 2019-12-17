Генерал Марченко вийшов із СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Генерал Дмитро Марченко, який є підозрюваним у справі про закупівлю неякісних бронежилетів, вийшов із СІЗО. Про це повідомив колишній радник міністра оборони України Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Є, вийшов”, — написав Бірюков.
Нагадаємо, п’ятий президент та народний депутат Петро Порошенко вніс 19 мільйонів гривень застави за генерала Дмитра Марченка, підозрюваного в справі про закупівлю неякісних бронежилетів.
Так, 11 листопада суд заарештував начальника головного управління Міністерства оборони України Дмитра Марченка з альтернативою застави у 76 мільйонів гривень. 28 листопада Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 20 мільйонів гривень.
У червні 2019 року Головне управління Міноборони звинувачувало ДБР в тому, що їхні дії заблокували закупівлі бронежилетів. Крім того, у відомстві заперечували інформацію Бюро щодо проведення експертизи, яка підтвердила низьку якість бронежилетів.
Перед тим, 26 червня, представники ДБР здійснили близько 40 обшуків за місцями проживання низки посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб ЗСУ майна за завищеними цінами.