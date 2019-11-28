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Справа бракованих бронежилетів: суд залишив Марченка під вартою

Справа бракованих бронежилетів: суд залишив Марченка під вартою

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Київський апеляційний суд залишив генерал-майора, начальника Головного управління Міністерства оборони України Дмитра Марченка під вартою, але зменшив розмір застави. Про це журналісту УНН розповів адвокат Марченка Володимир Кореняк.

"Суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але із заставою у 20 млн грн", - сказав Кореняк.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 76 млн грн генерал-майору, начальнику Головного управління Міністерства оборони України, який є підозрюваним у справі закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів для Збройних Сил України.

Як повідомлялося раніше, Генпрокуратурою повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям Міністерства оборони України, яким інкримінують бездіяльність, що призвела до закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів.

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