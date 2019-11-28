Дело бракованных бронежилетов: суд оставил Марченко под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил генерал-майора, начальника Главного управления Министерства обороны Украины Дмитрия Марченко под стражей, но уменьшил размер залога. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Марченко Владимир Кореняк.
"Суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей, но с залогом в 20 млн грн", - сказал Кореняк.
Напомним, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 76 млн грн генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым по делу закупки 11 тысяч некачественных бронежилетов для Вооруженных Сил Украины.
Как сообщалось ранее, Генпрокуратурой сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов.