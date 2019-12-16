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Порошенко вніс 19 млн гривень застави за генерала Марченка

Порошенко вніс 19 млн гривень застави за генерала Марченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. П’ятий президент та народний депутат Петро Порошенко вніс 19 мільйонів гривень застави за генерала Дмитра Марченка, підозрюваного в справі про закупівлю неякісних бронежилетів. Про це повідомила пресслужба партії “Європейська солідарність”, передає УНН

Зазначається, що близько мільйона зібрали активісти, решту внесла родина п'ятого президента держави. Порошенко відзначив, що збір коштів розпочався ще три дні тому, оскільки Марченко відмовлявся виходити з СІЗО, доки за ґратами перебували його підлеглі.

Порошенко пообіцяв витратити заставні кошти на підтримку армії, якщо у суді доведуть невинуватість Марченка.

11 листопада суд заарештував начальника головного управління Міністерства оборони України Дмитра Марченка з альтернативою застави у 76 мільйонів гривень. 28 листопада Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 20 мільйонів гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа бракованих бронежилетів: кілька нардепів готові взяти підозрюваних на поруки

У червні 2019 року Головне управління Міноборони звинувачувало ДБР в тому, що їхні дії заблокували закупівлі бронежилетів. Крім того, у відомстві заперечували інформацію Бюро щодо проведення експертизи, яка підтвердила низьку якість бронежилетів.

Перед тим, 26 червня, представники ДБР здійснили близько 40 обшуків за місцями проживання низки посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб ЗСУ майна за завищеними цінами.

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