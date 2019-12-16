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Порошенко внес 19 млн гривен залога за генерала Марченко

Порошенко внес 19 млн гривен залога за генерала Марченко

Киев  •  УНН

 • 15621 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко внес 19 млн гривен залога за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в деле о закупке некачественных бронежилетов. Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность", передает УНН.

Отмечается, что около миллиона собрали активисты, остальное внесла семья пятого президента страны. Порошенко отметил, что сбор средств начался еще три дня назад, поскольку Марченко отказывался выходить из СИЗО, пока за решеткой находились его подчиненные.

Порошенко пообещал потратить залоговые средства в поддержку армии, если в суде будет доказана невиновность Марченко.

11 ноября суд арестовал начальника главного управления Министерства обороны Украины Дмитрия Марченко с альтернативой залога в 76 млн гривен. 28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога до 20 млн гривен.

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В июне 2019 года Главное управление Минобороны обвиняло ГБР в том, что их действия заблокировали закупки бронежилетов. Кроме того, в ведомстве отрицали информацию Бюро по проведению экспертизы, которая подтвердила низкое качество бронежилетов.

Перед тем, 26 июня, представители ГБР совершили около 40 обысков по местам жительства ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд ВСУ имущества по завышенным ценам.

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