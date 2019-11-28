Справа бракованих бронежилетів: кілька нардепів готові взяти підозрюваних на поруки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кілька народних депутатів заявили про готовність взяти на поруки підозрюваних у справі постачання армії неякісних бронежилетів, у якій фігурує начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майор Дмитро Марченко. Про це міністр оборони Андрій Загороднюк написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні відбудеться нове засідання суду щодо обрання запобіжного заходу співробітникам ГУРСМЗ ЗСУ (т.з. "справа Марченка"). Наша позиція лишається незмінною: ми розраховуємо на об'єктивне ставлення суду і сподіваємося, що він візьме до уваги той факт, що жоден з обвинувачуваних не переховувався та співпрацював зі слідством, а кілька народних депутатів та героїв України готові взяти військовослужбовців на поруки", - написав Загороднюк.
Нагадаємо, раніше у справі бракованих бронежилетів посадовцям Міноборони було обрано запобіжні заходи.
Раніше Генпрокуратура повідомила про підозру п’ятьом посадовцям Міністерства оборони України, яким інкримінують бездіяльність, що призвела до закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів.