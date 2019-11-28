Дело бракованных бронежилетов: несколько нардепов готовы взять подозреваемых на поруки

"Сегодня состоится новое заседание суда по избранию меры пресечения сотрудникам ГУРСМО ВСУ (т.н. "дело Марченко). Наша позиция остается неизменной: мы рассчитываем на объективное отношение суда и надеемся, что он примет во внимание тот факт, что ни один из обвиняемых ни скрывался и сотрудничал со следствием, а несколько народных депутатов и героев Украины готовы взять военнослужащих на поруки", - написал Загороднюк.

Напомним, ранее по делу бракованных бронежилетов должностным лицам Минобороны были избраны меры пресечения.

Ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов.