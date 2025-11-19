$42.070.02
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн
19:06 • 12064 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18:35 • 20886 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 22809 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 32203 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 44077 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 23951 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 25298 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 26481 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 26130 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг з модернізації систем ППО Patriot на 105 мільйонів доларів. Це покращить здатність України протистояти загрозам та забезпечить її самооборону.

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн

Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив продаж Україні послуг з модернізації систем ППО Patriot на $105 млн США. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання для забезпечення життєдіяльності системи протиповітряної оборони PATRIOT та пов'язаного з ним обладнання за орієнтовною вартістю 105 мільйонів доларів. Агентство з питань співробітництва у сфері оборонної безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес

- йдеться в релізі.

Зазначається, що уряд України запросив на придбання товарів та послуг, пов'язаних з технічним забезпеченням системи протиповітряної оборони Patriot.

Відомство уточнило, що до переліку товарів і послуг, які запросила Україна, входить: 

  • модернізація пускових установок M901 до конфігурації M903;
    • секретні та несекретні списки запропонованих вантажів і списки дозволених запасів для наземного допоміжного обладнання;
      • інші необхідні послуги, допоміжне обладнання, запасні частини, підтримку, навчання та приладдя;
        • інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.

          У Держдепі повідомили, що запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

          Також покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки з більш потужним місцевим потенціалом підтримки.

          Реалізація цього пропонованого продажу потребуватиме направлення приблизно 5 додаткових представників уряду США і 15 представників американських підрядників до Європейського бойового командування на термін до одного місяця для надання підтримки в проведенні навчання і періодичних нарад

          - сказано в документі.

          Між тим, продаж цього обладнання та підтримки не змінить базового військового балансу в регіоні, зазначили в Держдепі.

          Уточнюється, що основними підрядниками будуть RTX Corporation, розташована в Арлінгтоні, штат Вірджинія, та Lockheed Martin, розташована в Бетесді, штат Меріленд.

          "Наразі уряду США не відомо про жодну угоду про компенсацію, запропоновану у зв'язку з цим потенційним продажем. Будь-яка угода про компенсацію буде визначена в ході переговорів між покупцем та підрядником", - вказано в релізі.

          Нагадаємо

          Раніше повідомлялося, що Україна має намір замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у американських виробників. Президент Зеленський зауважив, що європейські держави також можуть тимчасово передати свої комплекси.

          Україна отримає першу зенітну систему Skyranger 35 на шасі Leopard 1 вже наступного тижня18.11.25, 22:29 • 808 переглядiв

          Віта Зеленецька

          Техніка
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Державний департамент США
          MIM-104 Patriot
          Сполучені Штати Америки
          Україна