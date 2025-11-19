Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн
Київ • УНН
Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг з модернізації систем ППО Patriot на 105 мільйонів доларів. Це покращить здатність України протистояти загрозам та забезпечить її самооборону.
Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив продаж Україні послуг з модернізації систем ППО Patriot на $105 млн США. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Держдепартаменту США.
Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання для забезпечення життєдіяльності системи протиповітряної оборони PATRIOT та пов'язаного з ним обладнання за орієнтовною вартістю 105 мільйонів доларів. Агентство з питань співробітництва у сфері оборонної безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес
Зазначається, що уряд України запросив на придбання товарів та послуг, пов'язаних з технічним забезпеченням системи протиповітряної оборони Patriot.
Відомство уточнило, що до переліку товарів і послуг, які запросила Україна, входить:
- модернізація пускових установок M901 до конфігурації M903;
- секретні та несекретні списки запропонованих вантажів і списки дозволених запасів для наземного допоміжного обладнання;
- інші необхідні послуги, допоміжне обладнання, запасні частини, підтримку, навчання та приладдя;
- інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.
У Держдепі повідомили, що запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.
Також покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки з більш потужним місцевим потенціалом підтримки.
Реалізація цього пропонованого продажу потребуватиме направлення приблизно 5 додаткових представників уряду США і 15 представників американських підрядників до Європейського бойового командування на термін до одного місяця для надання підтримки в проведенні навчання і періодичних нарад
Між тим, продаж цього обладнання та підтримки не змінить базового військового балансу в регіоні, зазначили в Держдепі.
Уточнюється, що основними підрядниками будуть RTX Corporation, розташована в Арлінгтоні, штат Вірджинія, та Lockheed Martin, розташована в Бетесді, штат Меріленд.
"Наразі уряду США не відомо про жодну угоду про компенсацію, запропоновану у зв'язку з цим потенційним продажем. Будь-яка угода про компенсацію буде визначена в ході переговорів між покупцем та підрядником", - вказано в релізі.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Україна має намір замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у американських виробників. Президент Зеленський зауважив, що європейські держави також можуть тимчасово передати свої комплекси.
