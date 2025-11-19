Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн

Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив продаж Україні послуг з модернізації систем ППО Patriot на $105 млн США. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання для забезпечення життєдіяльності системи протиповітряної оборони PATRIOT та пов'язаного з ним обладнання за орієнтовною вартістю 105 мільйонів доларів. Агентство з питань співробітництва у сфері оборонної безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес - йдеться в релізі.

Зазначається, що уряд України запросив на придбання товарів та послуг, пов'язаних з технічним забезпеченням системи протиповітряної оборони Patriot.

Відомство уточнило, що до переліку товарів і послуг, які запросила Україна, входить:

модернізація пускових установок M901 до конфігурації M903;

секретні та несекретні списки запропонованих вантажів і списки дозволених запасів для наземного допоміжного обладнання;

інші необхідні послуги, допоміжне обладнання, запасні частини, підтримку, навчання та приладдя;

інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.

У Держдепі повідомили, що запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Також покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки з більш потужним місцевим потенціалом підтримки.

Реалізація цього пропонованого продажу потребуватиме направлення приблизно 5 додаткових представників уряду США і 15 представників американських підрядників до Європейського бойового командування на термін до одного місяця для надання підтримки в проведенні навчання і періодичних нарад - сказано в документі.

Між тим, продаж цього обладнання та підтримки не змінить базового військового балансу в регіоні, зазначили в Держдепі.

Уточнюється, що основними підрядниками будуть RTX Corporation, розташована в Арлінгтоні, штат Вірджинія, та Lockheed Martin, розташована в Бетесді, штат Меріленд.

"Наразі уряду США не відомо про жодну угоду про компенсацію, запропоновану у зв'язку з цим потенційним продажем. Будь-яка угода про компенсацію буде визначена в ході переговорів між покупцем та підрядником", - вказано в релізі.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Україна має намір замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у американських виробників. Президент Зеленський зауважив, що європейські держави також можуть тимчасово передати свої комплекси.

Україна отримає першу зенітну систему Skyranger 35 на шасі Leopard 1 вже наступного тижня