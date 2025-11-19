$42.070.02
48.790.20
ukenru
22:19 • 3386 просмотра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Patriot на сумму $105 млн

Киев • УНН

 3386 просмотра

Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг по модернизации систем ПВО Patriot на 105 миллионов долларов. Это улучшит способность Украины противостоять угрозам и обеспечит ее самооборону.

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Patriot на сумму $105 млн

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил продажу Украине услуг по модернизации систем ПВО Patriot на $105 млн США. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины оборудования для обеспечения жизнедеятельности системы противовоздушной обороны PATRIOT и связанного с ним оборудования ориентировочной стоимостью 105 миллионов долларов. Агентство по вопросам сотрудничества в сфере оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию, сообщив Конгресс

- говорится в релизе.

Отмечается, что правительство Украины запросило приобретение товаров и услуг, связанных с техническим обеспечением системы противовоздушной обороны Patriot.

Ведомство уточнило, что в перечень товаров и услуг, которые запросила Украина, входит: 

  • модернизация пусковых установок M901 до конфигурации M903;
    • секретные и несекретные списки предлагаемых грузов и списки разрешенных запасов для наземного вспомогательного оборудования;
      • другие необходимые услуги, вспомогательное оборудование, запасные части, поддержку, обучение и принадлежности;
        • другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

          В Госдепе сообщили, что предложенная продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности США путем улучшения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

          Также улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности с более мощным местным потенциалом поддержки.

          Реализация этой предлагаемой продажи потребует направления примерно 5 дополнительных представителей правительства США и 15 представителей американских подрядчиков в Европейское боевое командование на срок до одного месяца для оказания поддержки в проведении обучения и периодических совещаний

          - сказано в документе.

          Между тем, продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе, отметили в Госдепе.

          Уточняется, что основными подрядчиками будут RTX Corporation, расположенная в Арлингтоне, штат Вирджиния, и Lockheed Martin, расположенная в Бетесде, штат Мэриленд.

          "В настоящее время правительству США не известно ни об одном соглашении о компенсации, предложенном в связи с этой потенциальной продажей. Любое соглашение о компенсации будет определено в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком", - указано в релизе.

          Напомним

          Ранее сообщалось, что Украина намерена заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей. Президент Зеленский отметил, что европейские государства также могут временно передать свои комплексы.

          Вита Зеленецкая

