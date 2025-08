День пам'яті загиблих воїнів-десантників, Міжнародний день голокосту ромів, Міжнародний день блюзу: що ще відзначають 2 серпня

Сьогодні, 2 серпня, в Україні вшановують пам’ять усіх українських десантників, які віддали своє життя, захищаючи Батьківщину, а у світі вшановує пам’ять жертв нацистського геноциду ромів. Також сьогодні відзначається Міжнародний день поні та Міжнародний день блюзу, пише УНН.

Міжнародний день голокосту ромів

2 серпня Україна разом з усім цивілізованим світом вшановує пам’ять жертв нацистського геноциду ромів. У цей день 81 років тому гітлерівський режим вчинив страшний злочин проти людства – в газових камерах табору смерті Аушвіц-Біркенау було живцем спалено близько трьох тисяч безневинних чоловіків, жінок, дітей. Єдиною їхньою "провиною" була належність до ромської національності. "Калі траш" у перекладі з ромської означає "чорний жах". Так називають період в історії ромів за часів Другої світової війни.

Відповідно до постанови Верховної Ради від 08 жовтня 2004 року Міжнародний день голокосту ромів в Україні відзначають на державному рівні.

За роки Другої світової війни нацисти, здійснюючи расистську політику геноциду, вивезли з окупованих країн і спалили в концтаборах близько 500 тисяч ромів. Велику їх кількість знищили в таборах примусової праці, місцях кочування, в ході каральних операцій.

За оцінками сучасних істориків загальна кількість жертв геноциду ромів сягає від 600 тисяч до 1,5 мільйона ромів, 20 тисяч з них – на території України. Найбільш численних втрат зазнали роми, які проживали у Києві, на території Автономної Республіки Крим і Закарпатської області. Цей геноцид залишив глибокий шрам на душах сотень тисяч людей, а його сліди відчуваються й досі.

Міжнародний день поні

Міжнародний день поні відзначається щороку 2 серпня - свято для шанувальників My Little Pony і не тільки.

Коли мова заходить про популярну попкультуру 80-х і 90-х, одне ім’я точно викликає ностальгію в мільйонів: My Little Pony. І хоча ці яскраві, чарівні поні з великими очима здаються просто дитячими іграшками, насправді вони стали символом цілого фанатського руху, що об’єднав колекціонерів, художників, геймерів і навіть дорослих глядачів. Щороку 2 серпня ці шанувальники мають особливу нагоду для радості - Міжнародний день поні.

Міжнародний день поні був започаткований у 2001 році онлайн-спільнотою колекціонерів My Little Pony. Дата 2 серпня (в американському форматі - 8/2) обрана на честь 1982 року, коли вперше стартувала лінійка іграшок My Little Pony. Це стало ключовим моментом у дитинстві цілого покоління, а для деяких - й у дорослому житті.

Міжнародний день блюзу

Міжнародний день блюзової музики, що відзначається в першу суботу серпня, – це день, присвячений багатому і яскравому жанру блюзової музики, це свято ритму й душі. Цей день – не лише можливість насолодитися проникливими мелодіями блюзу, а й можливість розповісти людям про історію цього жанру та його значний культурний вплив.

Міжнародний день блюзу був започаткований у 2013 році з метою вшанування блюзу – жанру, який глибоко вплинув на світ музики. День присвячений ознайомленню людей з історією блюзу та вшануванню його музики. Це день, щоб вшанувати минуле, відсвяткувати сьогодення і, найголовніше, забезпечити майбутнє цього унікального американського виду мистецтва, відомого як блюз.

День пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь

Щороку 2 серпня у Збройних Силах України відзначається День пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ, також відомий як День пам’яті загиблих воїнів-десантників.

Спочатку професійне свято українських десантників називалося Днем аеромобільних військ, а у 2012 році, після перетворення аеромобільних військ на високомобільні десантні, свято перейменували на День високомобільних десантних військ ЗС України. 21 листопада 2017 року високомобільні десантні війська були реорганізовані у десантно-штурмові війська (ДШВ ЗС України).

Основним завданням Десантно-штурмових військ стало виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу противника, які неможливо виконати іншими силами. Вони спеціально готуються до активних бойових дій у тилу противника, а також участі в оборонних, контрнаступальних, спеціальних, антитерористичних та миротворчих операціях.

Міністерство оборони України ухвалило, що День Десантно-штурмових військ відзначатиметься у річницю їх формування, оскільки цього дня православна церква вшановує архангела Михаїла - святого покровителя десантників.

Проте 2 серпня вже було важливою датою в історії Десантно-штурмових військ України, тому командування Збройних Сил вирішило саме цього дня вшановувати пам’ять усіх українських десантників, які віддали своє життя, захищаючи Батьківщину.

Міжнародний день близнюків

У перші вихідні серпня традиційно святкується Міжнародний день близнюків. Цього дня заведено вітати близнюків – двійнят, трійнят тощо. Заходи щорічно проводяться кожний серпень, починаючи з 1976 року.

У 1819 році однояйцеві близнюки Мойсей та Аарон Уілкокси купили велику ділянку землі у місті Міллсвіл, штат Огайо.

Частину цієї ділянки брати погодилися безоплатно передати громаді міста для будівництва школи. Але за однієї умови – якщо місто Міллсвіл перейменують на Твінсбург (місто двійнят).

Під час святкування 200-річчя міста його відвідало 36 пар близнюків. Місцеві мешканці зрозумілі, що у події є потенціал. Так з’явилися фестиваль близнюків у Твінсбурзі та День близнюків.

Основна умова відзначення цього свята – усі однояйцеві близнюки мають бути вдягнені в однаковий одяг.

