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День пам'яті загиблих воїнів-десантників, Міжнародний день голокосту ромів, Міжнародний день блюзу: що ще відзначають 2 серпня

Київ • УНН

 • 36 перегляди

2 серпня в Україні вшановують пам’ять загиблих десантників та жертв геноциду ромів. Також відзначають Міжнародний день поні, Міжнародний день блюзу та Міжнародний день близнюків.

День пам'яті загиблих воїнів-десантників, Міжнародний день голокосту ромів, Міжнародний день блюзу: що ще відзначають 2 серпня

Сьогодні, 2 серпня, в Україні вшановують пам’ять усіх українських десантників, які віддали своє життя, захищаючи Батьківщину, а у світі вшановує пам’ять жертв нацистського геноциду ромів. Також сьогодні відзначається Міжнародний день поні та Міжнародний день блюзу, пише УНН

Деталі 

Міжнародний день голокосту ромів

2 серпня Україна разом з усім цивілізованим світом вшановує пам’ять жертв нацистського геноциду ромів. У цей день 81 років тому гітлерівський режим вчинив страшний злочин проти людства – в газових камерах табору смерті Аушвіц-Біркенау було живцем спалено близько трьох тисяч безневинних чоловіків, жінок, дітей. Єдиною їхньою "провиною" була належність до ромської національності. "Калі траш" у перекладі з ромської означає "чорний жах". Так називають період в історії ромів за часів Другої світової війни.

Відповідно до постанови Верховної Ради від 08 жовтня 2004 року Міжнародний день голокосту ромів в Україні відзначають на державному рівні.

За роки Другої світової війни нацисти, здійснюючи расистську політику геноциду, вивезли з окупованих країн і спалили в концтаборах близько 500 тисяч ромів. Велику їх кількість знищили в таборах примусової праці, місцях кочування, в ході каральних операцій.

За оцінками сучасних істориків загальна кількість жертв геноциду ромів сягає  від 600 тисяч до 1,5 мільйона ромів, 20 тисяч з них – на території України. Найбільш численних втрат зазнали роми, які проживали у Києві, на території Автономної Республіки Крим і Закарпатської області. Цей геноцид залишив глибокий шрам на душах сотень тисяч людей, а його сліди відчуваються й досі.

Міжнародний день поні

Міжнародний день поні відзначається щороку 2 серпня - свято для шанувальників My Little Pony і не тільки.

Коли мова заходить про популярну попкультуру 80-х і 90-х, одне ім’я точно викликає ностальгію в мільйонів: My Little Pony. І хоча ці яскраві, чарівні поні з великими очима здаються просто дитячими іграшками, насправді вони стали символом цілого фанатського руху, що об’єднав колекціонерів, художників, геймерів і навіть дорослих глядачів. Щороку 2 серпня ці шанувальники мають особливу нагоду для радості - Міжнародний день поні.

Міжнародний день поні був започаткований у 2001 році онлайн-спільнотою колекціонерів My Little Pony. Дата 2 серпня (в американському форматі - 8/2) обрана на честь 1982 року, коли вперше стартувала лінійка іграшок My Little Pony. Це стало ключовим моментом у дитинстві цілого покоління, а для деяких - й у дорослому житті.

В Україні з'явилась нова порода рисистих коней: працювали над цим 30 років 16.10.24, 09:13 • 11425 переглядiв

Міжнародний день блюзу

Міжнародний день блюзової музики, що відзначається в першу суботу серпня, – це день, присвячений багатому і яскравому жанру блюзової музики, це свято ритму й душі. Цей день – не лише можливість насолодитися проникливими мелодіями блюзу, а й можливість розповісти людям про історію цього жанру та його значний культурний вплив.

Міжнародний день блюзу був започаткований у 2013 році з метою вшанування блюзу – жанру, який глибоко вплинув на світ музики. День присвячений ознайомленню людей з історією блюзу та вшануванню його музики. Це день, щоб вшанувати минуле, відсвяткувати сьогодення і, найголовніше, забезпечити майбутнє цього унікального американського виду мистецтва, відомого як блюз. 

Музика впливає на ритми мозку людини - дослідження13.05.25, 06:12 • 3673 перегляди

День пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь

Щороку 2 серпня у Збройних Силах України відзначається День пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ, також відомий як День пам’яті загиблих воїнів-десантників.

Спочатку професійне свято українських десантників називалося Днем аеромобільних військ, а у 2012 році, після перетворення аеромобільних військ на високомобільні десантні, свято перейменували на День високомобільних десантних військ ЗС України. 21 листопада 2017 року високомобільні десантні війська були реорганізовані у десантно-штурмові війська (ДШВ ЗС України).

Основним завданням Десантно-штурмових військ стало виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу противника, які неможливо виконати іншими силами. Вони спеціально готуються до активних бойових дій у тилу противника, а також участі в оборонних, контрнаступальних, спеціальних, антитерористичних та миротворчих операціях.

Міністерство оборони України ухвалило, що День Десантно-штурмових військ відзначатиметься у річницю їх формування, оскільки цього дня православна церква вшановує архангела Михаїла - святого покровителя десантників.

Проте 2 серпня вже було важливою датою в історії Десантно-штурмових військ України, тому командування Збройних Сил вирішило саме цього дня вшановувати пам’ять усіх українських десантників, які віддали своє життя, захищаючи Батьківщину.

У ЗСУ створили 8 корпус Десантно-штурмових військ 25.04.25, 18:17 • 6679 переглядiв

Міжнародний день близнюків

У перші вихідні серпня традиційно святкується Міжнародний день близнюків. Цього дня заведено вітати близнюків – двійнят, трійнят тощо. Заходи щорічно проводяться кожний серпень, починаючи з 1976 року. 

У 1819 році однояйцеві близнюки Мойсей та Аарон Уілкокси купили велику ділянку землі у місті Міллсвіл, штат Огайо.

Частину цієї ділянки брати погодилися безоплатно передати громаді міста для будівництва школи. Але за однієї умови – якщо місто Міллсвіл перейменують на Твінсбург (місто двійнят).

Під час святкування 200-річчя міста його відвідало 36 пар близнюків. Місцеві мешканці зрозумілі, що у події є потенціал. Так з’явилися фестиваль близнюків у Твінсбурзі та День близнюків.

Основна умова відзначення цього свята – усі однояйцеві близнюки мають бути вдягнені в однаковий одяг.

"Ми як близнюки!" – Брітні Спірс поділилася фото з 18-річним сином31.12.24, 11:49 • 109674 перегляди

Павло Башинський

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