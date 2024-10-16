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В Україні з'явилась нова порода рисистих коней: працювали над цим 30 років

Київ • УНН

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Мінагрополітики затвердило нову українську породу рисистих коней після 30 років селекційної роботи. Порода характеризується правильною будовою тіла та пристосованістю до різних екологічних умов України.

В Україні з'явилась нова порода рисистих коней: працювали над цим 30 років

Експертна комісія Мінагрополітики провела апробацію та затвердила нову породу рисистих коней. Робота зі створення української породи проводилась впродовж 30 років. Про це повідомили в Мінагрополітики, передає УНН.

Деталі

Українська рисиста порода створена на базі популяції рисистих коней вітчизняної селекції методом цілеспрямованого відбору за жвавістю, дистанційністю, екстер’єрними показниками та використанням ввідного корегуючого схрещування з американською стандартбредною та французькою рисистою породами

- йдеться у повідомленні Мінагрополітики.

Як розповіли у відомстві, ця порода відрізняється від інших рисистих порід за комплексом ознак та має відмінності згідно із географічною приналежністю, методами селекції та генетичними маркерами.

Коні української рисистої породи характеризуються сухою міцною конституцією, в масі мають правильну, гармонійну будову тіла з виразним запряжним типом. Типові представники мають голову середнього розміру, шию середньої довжини з виразною мускулатурою, довге навкісне плече, пряму міцну спину середньої довжини, прямий короткий поперек, круп середньої довжини нормального нахилу, кінцівки сухі і міцні. Темперамент енергійний лагідний.

Коні нової породи невибагливі, добре пристосовані до різних екологічних умов України. 

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Тетяна Краєвська

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