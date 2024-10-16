В Україні з'явилась нова порода рисистих коней: працювали над цим 30 років
Київ • УНН
Мінагрополітики затвердило нову українську породу рисистих коней після 30 років селекційної роботи. Порода характеризується правильною будовою тіла та пристосованістю до різних екологічних умов України.
Експертна комісія Мінагрополітики провела апробацію та затвердила нову породу рисистих коней. Робота зі створення української породи проводилась впродовж 30 років. Про це повідомили в Мінагрополітики, передає УНН.
Деталі
Українська рисиста порода створена на базі популяції рисистих коней вітчизняної селекції методом цілеспрямованого відбору за жвавістю, дистанційністю, екстер’єрними показниками та використанням ввідного корегуючого схрещування з американською стандартбредною та французькою рисистою породами
Як розповіли у відомстві, ця порода відрізняється від інших рисистих порід за комплексом ознак та має відмінності згідно із географічною приналежністю, методами селекції та генетичними маркерами.
Коні української рисистої породи характеризуються сухою міцною конституцією, в масі мають правильну, гармонійну будову тіла з виразним запряжним типом. Типові представники мають голову середнього розміру, шию середньої довжини з виразною мускулатурою, довге навкісне плече, пряму міцну спину середньої довжини, прямий короткий поперек, круп середньої довжини нормального нахилу, кінцівки сухі і міцні. Темперамент енергійний лагідний.
Коні нової породи невибагливі, добре пристосовані до різних екологічних умов України.
За пів століття чисельність диких тварин у світі скоротилася більш як на 70% - звіт WWF11.10.24, 02:48 • 17080 переглядiв