В Украине появилась новая порода рысистых лошадей: работали над этим 30 лет
Киев • УНН
Минагрополитики утвердило новую украинскую породу рысистых лошадей после 30 лет селекционной работы. Порода характеризуется правильным строением тела и приспособленностью к различным экологическим условиям Украины.
Экспертная комиссия Минагрополитики провела апробацию и утвердила новую породу рысистых лошадей. Работа по созданию украинской породы проводилась в течение 30 лет. Об этом сообщили в Минагрополитики, передает УНН.
Детали
Украинская рысистая порода создана на базе популяции рысистых лошадей отечественной селекции методом целенаправленного отбора по резвости, дистанционности, экстерьерным показателям и использованием вводного корректирующего скрещивания с американской стандартбредной и французской рысистой породами
Как рассказали в ведомстве, эта порода отличается от других рысистых пород по комплексу признаков и имеет отличия согласно географической принадлежности, методами селекции и генетическими маркерами.
Лошади украинской рысистой породы характеризуются сухой крепкой конституцией, в массе имеют правильное, гармоничное строение тела с выразительным запряжным типом. Типичные представители имеют голову среднего размера, шею средней длины с выразительной мускулатурой, длинное наклонное плечо, прямую крепкую спину средней длины, прямой короткий поясницу, круп средней длины нормального наклона, конечности сухие и крепкие. Темперамент энергичный ласковый энергичный.
Лошади новой породы неприхотливы, хорошо приспособлены к различным экологическим условиям Украины.
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