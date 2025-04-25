У ЗСУ створили 8 корпус Десантно-штурмових військ
Київ • УНН
До новоствореного 8 корпусу ДШВ увійшли шість бойових бригад, що воювали ще з часів АТО/ООС. Очолив корпус Герой України полковник Дмитро Волошин.
До складу 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ увійшли шість бойових бригад, що воювали ще під час АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, пише УНН.
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Зазначається, що створення корпусу дасть змогу ефективно управляти підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом і оперативно забезпечувати всім необхідним.
У ДШВ наголосили, що ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом.
До складу 8 корпусу ДШВ увійшли як бойові бригади, які брали участь у боях ще за часів АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення росії, а саме:
- 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ;
- 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ;
- 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ;
- 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
- 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ;
- 148 окрема артилерійська Житомирська бригада Десантно-штурмових військ, а також підрозділи бойового та логістичного забезпечення.
Корпус очолив полковник Дмитро Волошин, який має звання Героя України.
Чітке планування й координація, міцний кулак і концентрація на напрямку – ті принципи, за якими воюватиме 8 корпус ДШВ!
Нагадаємо
У лютому Зеленський анонсував створення корпусів, вказавши, що ЗСУ переходять на нову структуру.
У березні офіційно стала корпусом 3-я окрема штурмова бригада.
У квітні стало відомо, що створили два корпуси у Національній гвардії України. Їх очолили командир 12 бригади "Азов" Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13 бригади Ігор Оболєнський (Корнет).