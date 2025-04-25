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В ВСУ создали 8 корпус Десантно-штурмовых войск

Киев • УНН

 • 1980 просмотра

В новосозданный 8 корпус ДШВ вошли шесть боевых бригад, воевавших еще со времен АТО/ООС. Возглавил корпус Герой Украины полковник Дмитрий Волошин.

В ВСУ создали 8 корпус Десантно-штурмовых войск

В состав 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ вошли шесть боевых бригад, воевавших еще во время АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно обеспечивать всем необходимым.

В ДШВ подчеркнули, что ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, которые знают, что такое война нового типа с жесточайшим врагом.

В состав 8 корпуса ДШВ вошли как боевые бригады, участвовавшие в боях еще во времена АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения россии, а именно:

  • 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ;
    • 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ;
      • 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ;
        • 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;
          • 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ;
            • 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск, а также подразделения боевого и логистического обеспечения.

              Корпус возглавил полковник Дмитрий Волошин, имеющий звание Героя Украины.

              Четкое планирование и координация, крепкий кулак и концентрация на направлении – те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ!

              - подчеркнул он.

              Напомним

              В феврале Зеленский анонсировал создание корпусов, указав, что ВСУ переходят на новую структуру.

              В марте официально стала корпусом 3-я отдельная штурмовая бригада.

              В апреле стало известно, что создали два корпуса в Национальной гвардии Украины. Их возглавили командир 12 бригады "Азов" Денис Прокопенко (Редис) и командир 13 бригады Игорь Оболенский (Корнет).

              Ольга Розгон

              Ольга Розгон

              Война
              Владимир Зеленский
              Украина
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