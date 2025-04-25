В ВСУ создали 8 корпус Десантно-штурмовых войск
Киев • УНН
В новосозданный 8 корпус ДШВ вошли шесть боевых бригад, воевавших еще со времен АТО/ООС. Возглавил корпус Герой Украины полковник Дмитрий Волошин.
В состав 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ вошли шесть боевых бригад, воевавших еще во время АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно обеспечивать всем необходимым.
В ДШВ подчеркнули, что ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, которые знают, что такое война нового типа с жесточайшим врагом.
В состав 8 корпуса ДШВ вошли как боевые бригады, участвовавшие в боях еще во времена АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения россии, а именно:
- 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ;
- 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ;
- 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ;
- 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;
- 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ;
- 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск, а также подразделения боевого и логистического обеспечения.
Корпус возглавил полковник Дмитрий Волошин, имеющий звание Героя Украины.
Четкое планирование и координация, крепкий кулак и концентрация на направлении – те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ!
Напомним
В феврале Зеленский анонсировал создание корпусов, указав, что ВСУ переходят на новую структуру.
В марте официально стала корпусом 3-я отдельная штурмовая бригада.
В апреле стало известно, что создали два корпуса в Национальной гвардии Украины. Их возглавили командир 12 бригады "Азов" Денис Прокопенко (Редис) и командир 13 бригады Игорь Оболенский (Корнет).