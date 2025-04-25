В ВСУ создали 8 корпус Десантно-штурмовых войск

В состав 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ вошли шесть боевых бригад, воевавших еще во время АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно обеспечивать всем необходимым.

В ДШВ подчеркнули, что ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, которые знают, что такое война нового типа с жесточайшим врагом.

В состав 8 корпуса ДШВ вошли как боевые бригады, участвовавшие в боях еще во времена АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения россии, а именно:

46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ;

71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ;

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ;

82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;

95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ;

148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск, а также подразделения боевого и логистического обеспечения.

Корпус возглавил полковник Дмитрий Волошин, имеющий звание Героя Украины.

Четкое планирование и координация, крепкий кулак и концентрация на направлении – те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ! - подчеркнул он.

Напомним

В феврале Зеленский анонсировал создание корпусов, указав, что ВСУ переходят на новую структуру.

В марте официально стала корпусом 3-я отдельная штурмовая бригада.

В апреле стало известно, что создали два корпуса в Национальной гвардии Украины. Их возглавили командир 12 бригады "Азов" Денис Прокопенко (Редис) и командир 13 бригады Игорь Оболенский (Корнет).