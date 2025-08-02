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День памяти погибших воинов-десантников, Международный день холокоста ромов, Международный день блюза: что еще отмечают 2 августа

Киев • УНН

 • 320 просмотра

2 августа в Украине чтят память погибших десантников и жертв геноцида ромов. Также отмечают Международный день пони, Международный день блюза и Международный день близнецов.

День памяти погибших воинов-десантников, Международный день холокоста ромов, Международный день блюза: что еще отмечают 2 августа

Сегодня, 2 августа, в Украине чтят память всех украинских десантников, отдавших свою жизнь, защищая Родину, а в мире чтят память жертв нацистского геноцида ромов. Также сегодня отмечается Международный день пони и Международный день блюза, пишет УНН.

Детали

Международный день Холокоста ромов

2 августа Украина вместе со всем цивилизованным миром чтит память жертв нацистского геноцида ромов. В этот день 81 год назад гитлеровский режим совершил страшное преступление против человечества – в газовых камерах лагеря смерти Аушвиц-Биркенау были заживо сожжены около трех тысяч невинных мужчин, женщин, детей. Единственной их "виной" была принадлежность к ромской национальности. "Кали траш" в переводе с ромского означает "черный ужас". Так называют период в истории ромов во времена Второй мировой войны.

Согласно постановлению Верховной Рады от 08 октября 2004 года Международный день Холокоста ромов в Украине отмечают на государственном уровне.

За годы Второй мировой войны нацисты, осуществляя расистскую политику геноцида, вывезли из оккупированных стран и сожгли в концлагерях около 500 тысяч ромов. Большое их количество уничтожили в лагерях принудительного труда, местах кочевания, в ходе карательных операций.

По оценкам современных историков, общее количество жертв геноцида ромов достигает от 600 тысяч до 1,5 миллиона ромов, 20 тысяч из них – на территории Украины. Наиболее многочисленные потери понесли ромы, проживавшие в Киеве, на территории Автономной Республики Крым и Закарпатской области. Этот геноцид оставил глубокий шрам на душах сотен тысяч людей, а его следы ощущаются до сих пор.

Международный день пони

Международный день пони отмечается ежегодно 2 августа - праздник для поклонников My Little Pony и не только.

Когда речь заходит о популярной поп-культуре 80-х и 90-х, одно имя точно вызывает ностальгию у миллионов: My Little Pony. И хотя эти яркие, очаровательные пони с большими глазами кажутся просто детскими игрушками, на самом деле они стали символом целого фанатского движения, объединившего коллекционеров, художников, геймеров и даже взрослых зрителей. Ежегодно 2 августа у этих поклонников есть особый повод для радости - Международный день пони.

Международный день пони был учрежден в 2001 году онлайн-сообществом коллекционеров My Little Pony. Дата 2 августа (в американском формате - 8/2) выбрана в честь 1982 года, когда впервые стартовала линейка игрушек My Little Pony. Это стало ключевым моментом в детстве целого поколения, а для некоторых - и во взрослой жизни.

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Международный день блюза

Международный день блюзовой музыки, отмечаемый в первую субботу августа, – это день, посвященный богатому и яркому жанру блюзовой музыки, это праздник ритма и души. Этот день – не только возможность насладиться проникновенными мелодиями блюза, но и возможность рассказать людям об истории этого жанра и его значительном культурном влиянии.

Международный день блюза был учрежден в 2013 году с целью чествования блюза – жанра, который глубоко повлиял на мир музыки. День посвящен ознакомлению людей с историей блюза и чествованию его музыки. Это день, чтобы почтить прошлое, отпраздновать настоящее и, самое главное, обеспечить будущее этого уникального американского вида искусства, известного как блюз.

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День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений

Ежегодно 2 августа в Вооруженных Силах Украины отмечается День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск, также известный как День памяти погибших воинов-десантников.

Изначально профессиональный праздник украинских десантников назывался Днем аэромобильных войск, а в 2012 году, после преобразования аэромобильных войск в высокомобильные десантные, праздник переименовали в День высокомобильных десантных войск ВС Украины. 21 ноября 2017 года высокомобильные десантные войска были реорганизованы в десантно-штурмовые войска (ДШВ ВС Украины).

Основной задачей Десантно-штурмовых войск стало выполнение боевых задач в тактическом и оперативном тылу противника, которые невозможно выполнить другими силами. Они специально готовятся к активным боевым действиям в тылу противника, а также участию в оборонительных, контрнаступательных, специальных, антитеррористических и миротворческих операциях.

Министерство обороны Украины приняло, что День Десантно-штурмовых войск будет отмечаться в годовщину их формирования, поскольку в этот день православная церковь чтит архангела Михаила - святого покровителя десантников.

Однако 2 августа уже было важной датой в истории Десантно-штурмовых войск Украины, поэтому командование Вооруженных Сил решило именно в этот день чтить память всех украинских десантников, отдавших свою жизнь, защищая Родину.

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Международный день близнецов

В первые выходные августа традиционно празднуется Международный день близнецов. В этот день принято поздравлять близнецов – двойняшек, тройняшек и т.д. Мероприятия ежегодно проводятся каждый август, начиная с 1976 года.

В 1819 году однояйцевые близнецы Моисей и Аарон Уилкоксы купили большой участок земли в городе Миллсвил, штат Огайо.

Часть этого участка братья согласились безвозмездно передать общине города для строительства школы. Но при одном условии – если город Миллсвил переименуют в Твинсбург (город близнецов).

Во время празднования 200-летия города его посетило 36 пар близнецов. Местные жители поняли, что у события есть потенциал. Так появились фестиваль близнецов в Твинсбурге и День близнецов.

Основное условие празднования этого праздника – все однояйцевые близнецы должны быть одеты в одинаковую одежду.

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Павел Башинский

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