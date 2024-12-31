«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном
Киев • УНН
43-летняя Бритни Спирс опубликовала в Instagram фотографии со своим 18-летним сыном Джейденом после 3-летней разлуки. Певица отметила их сходство и назвала сына «гением».
Певица Бритни Спирс поделилась в своем Instagram фотографиями своего сына, с которым давно виделась и назвала его своим близнецом, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
43-летняя Бритни Спирс опубликовала три фотографии, на которых запечатлен ее младший сын, 18-летний Джейден, которого она воспитывает вместе с бывшим мужем Кевином Федерлайном.
"Мой навсегда!!!", - подписала Спирс фотографии, добавив: "Странно, мы как близнецы, но он мальчик, а я девочка!!!" В заметке звезда отметила, что долгое время не виделась с сыном.
"Я не видела его 2 с половиной года, а может и 3 !!! Я в шоке!!!" - отметила певица.
Он вернулся и чувствуется старше и умнее меня!!! Он мужчина, и я плачу каждый день своей жизни из-за того, каким чудом и гением он является!!! Когда он играет, вся земля содрогается!!!
Напомним
Певица Бритни Спирс поделилась видео, где танцует под собственную песню из альбома "Blackout" на мексиканском курорте в купальнике.