«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

Певица Бритни Спирс поделилась в своем Instagram фотографиями своего сына, с которым давно виделась и назвала его своим близнецом, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

43-летняя Бритни Спирс опубликовала три фотографии, на которых запечатлен ее младший сын, 18-летний Джейден, которого она воспитывает вместе с бывшим мужем Кевином Федерлайном.

"Мой навсегда!!!", - подписала Спирс фотографии, добавив: "Странно, мы как близнецы, но он мальчик, а я девочка!!!" В заметке звезда отметила, что долгое время не виделась с сыном.

"Я не видела его 2 с половиной года, а может и 3 !!! Я в шоке!!!" - отметила певица.

Он вернулся и чувствуется старше и умнее меня!!! Он мужчина, и я плачу каждый день своей жизни из-за того, каким чудом и гением он является!!! Когда он играет, вся земля содрогается!!!