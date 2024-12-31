"Ми як близнюки!" – Брітні Спірс поділилася фото з 18-річним сином
Київ • УНН
43-річна Брітні Спірс опублікувала в Instagram фотографії зі своїм 18-річним сином Джейденом після 3-річної розлуки. Співачка відзначила їхню схожість та назвала сина "генієм".
Співачка Брітні Спірс поділилася у своєму Instagram світлини свого сина, з яким давно бачилася та назвала його своїм близнюком, пише УНН з посиланням на Daily Mail.
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43-річна Брітні Спірс опублікувала три фотографії, на яких зображений її молодший син, 18-річний Джейден, якого вона виховує разом з колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном.
"Мій назавжди!!!", - підписала Спірс світлини, додавши: "Дивно, ми як близнюки, але він хлопчик, а я дівчинка!!!" У дописі зірка зазначила, що довгий час не бачилася з сином.
"Я не бачила його 2 з половиною роки, а може й 3 !!! Я в шоці!!!" - зазначила співачка.
Він повернувся і відчувається старшим і розумнішим за мене!!! Він чоловік, і я плачу кожен день свого життя через те, яким дивом і генієм він є!!! Коли він грає, вся земля здригається!!!
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Співачка Брітні Спірс поділилася відео, де танцює під власну пісню з альбому "Blackout" на мексиканському курорті у купальнику.