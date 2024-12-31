"Ми як близнюки!" – Брітні Спірс поділилася фото з 18-річним сином

Співачка Брітні Спірс поділилася у своєму Instagram світлини свого сина, з яким давно бачилася та назвала його своїм близнюком, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

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43-річна Брітні Спірс опублікувала три фотографії, на яких зображений її молодший син, 18-річний Джейден, якого вона виховує разом з колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном.

"Мій назавжди!!!", - підписала Спірс світлини, додавши: "Дивно, ми як близнюки, але він хлопчик, а я дівчинка!!!" У дописі зірка зазначила, що довгий час не бачилася з сином.

"Я не бачила його 2 з половиною роки, а може й 3 !!! Я в шоці!!!" - зазначила співачка.

Він повернувся і відчувається старшим і розумнішим за мене!!! Він чоловік, і я плачу кожен день свого життя через те, яким дивом і генієм він є!!! Коли він грає, вся земля здригається!!!