День Франкенштейна, Всесвітній день лемура, Міжнародний день Чорного моря: що відзначають 31 жовтня

Сьогодні, 31 жовтня, в США та Великобританії відзначається День Франкенштейна, на Мадагаскарі та в інших регіонах світу проводиться Всесвітній день лемура, а також у світі - Всесвітній день економії або Всесвітній день заощаджень, пише УНН.

Геловін

Своїм корінням Геловін сягає аж до давніх кельтів. Початком сучасного свята заведено вважати стародавній Самайн. Відповідно до язичницьких вірувань кельтів Самайн відносився до чотирьох основних календарних свят.

У багатьох кельтських народів першого листопада починався новий рік і саме тому межа між світами живих та мертвих вважалася стертою. Одна з ірландських саг розказує нам про те, що в цей день збиралися королі та вожді і влаштовували всенародні гуляння.

Під час таких гулянь було прийнято приносити дари господарям (найчастіше це були тушки свиней або іншої худоби). Одним з ритуалів було запалення вогню – напередодні свята довкола гасили всі вогні й запалювали один новий. На стінах будинків і довкола вивішували черепи людських голів для відлякування нечисті.

Вважалося, що до Самайна потрібно закінчити всі розпочаті справи та ступити в новий рік очищеними. В цю ніч сили хаосу могли пробратися до світу живих.

Без уваги також не можна залишити жертвоприношення, присвячені цьому святу. Зазвичай в жертву приносили м’ясо та кістки свійських тварин. Таким чином вони отримували допомогу від богів та виказували свою прихильність до них.

Пізніше, з приходом християнства свято Самайн змінило назву на День усіх Святих. Зі зміною назви змінилися й традиції святкування, але на фундаменті стародавніх святкувань. Вже у XVI столітті у вечір 31 жовтня почали вдягати маски з тканини та випрошувати солодощі, ходячи від дому до дому.

День Реформації

День Реформації - це свято всього протестантського світу на честь реформації Церкви.

Як свідчить історія, в цей день в 1517 році німецький реформатор Мартін Лютер прибив до дверей парафіяльної церкви міста Віттенберга свої знамениті "95 тез", поклавши тим самим початок широкої дискусії про дієвість індульгенцій, що в свою чергу стало початком Реформації в західному християнстві. Це спричинило утворення нової лютеранської церковної громади.

Лютера вважають батьком протестантизму. Вже у XVI столітті День Реформації частково відзначався. Спочатку використовували дати 10 листопада або 18 лютого (дні народження і смерті Лютера). Курфюрст Саксонії Йоганн-Георг II у 1667 році оголосив святом 31 жовтня.

День Франкенштейна

В останню п’ятницю жовтня в США та Великобританії відзначається День Франкенштейна, який є головним героєм роману "Франкенштейн, або Сучасний Прометей".

Авторкою цієї жахливої історії стала юна дівчина Мері Шеллі, яка потім також написала книгу про захист жіночих прав. Переживши у своєму житті багато трагедій, вона рано померла після пологів, але її герої живуть на екранах й досі.

Всесвітній день лемура

В останню п’ятницю жовтня на Мадагаскарі та в інших регіонах світу проводиться Всесвітній день лемура. Запроваджена ця ініціатива у 2014 році на Мадагаскарі – острові, який є домівкою цих тварин та місцем їх походження.

Існує більше 100 видів лемурів, майже 95% з яких знаходяться на межі вимирання. Декілька років тому було проведене дослідження, яке виявило, що лемури менш захищені, ніж інші примати. Причиною цього є руйнування місць проживання, полювання браконьєрів. Згідно з дослідженнями, полюють на лемурів з кожним роком все частіше та агресивніше – цих приматів перепродають як домашніх тварин, а в деяких країнах вживають в їжу.

Лемурів вважають творцями лісу, адже на Мадагаскарі вони відіграють важливу роль у підтриманні балансу екосистеми, сприяють росту та розповсюдженню рослин. Лемури дуже полюбляють фрукти, але їхній шлунок не здатний переварювати насіння. Тому, коли тварини подорожують лісами, розповсюджують насіння зі своїм послідом, який діє як натуральне добриво.

Всесвітній день міст

Всесвітній день міст офіційно затверджено з 2014 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Святкування цього дня проводиться з метою залучити широку громадськість до проблем сучасних міст, показати людству, яку роль відіграють міста у змінах клімату та в питаннях екологічної безпеки.

Кожне місто є складним створінням людини. Чим вище рівень урбанізації, тим більш комфортним воно виявляється для проживання. Але є і зворотній бік медалі – через стрімкі процеси урбанізації зростає кількість населення міст, збільшуються потреби мешканців, попит на базові послуги, продовольчі товари тощо. Сьогодні в містах мешкає половина населення всієї планети, а до 2050 року цей показник зросте. Щоб уникнути дефіциту ресурсів та екологічних катастроф, турбуватись про розвиток міст варто вже зараз.

Всесвітній день економії

Всесвітній день економії або Всесвітній день заощаджень відзначають 31 жовтня.

Історія свята почалася 27 жовтня 1924 року. Саме тоді відбувся Перший міжнародний конгрес ощадних банків у Мілані за участю представників 29 країн. В останній день конгресу, 31 жовтня, фінансовими інститутами була запропонована ідея святкувати Всесвітній день заощаджень (накопичень).

Така назва свята існувала до 1989 року. І вже тоді останній день жовтня оголосили Міжнародним днем економії за офіційною директивою ООН. Назву придумав італійський професор Раввиць, що дозволили вкласти більш широкий сенс. Адже економія не обмежується заощадженнями. Вона охоплює такі поняття, як економія часу, енергетичних ресурсів, природних скарбів, корисних копалин.

Міжнародний день Чорного моря

Щороку, 31 жовтня відзначають Міжнародний день Чорного моря. Цього дня 1996 року урядові організації шести причорноморських країн підписали Стратегічний план з реабілітації та захисту Чорного моря.

Необхідність в підписанні Стратегічного плану з реабілітації та захисту Чорного моря виникла у зв'язку з небезпекою руйнування унікальних природних комплексів водної території. План передбачає здійснення практичних дій, спрямованих на відновлення та збереження Чорного моря.

