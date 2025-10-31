День Франкенштейна, Всесвітній день лемура, Міжнародний день Чорного моря: що відзначають 31 жовтня

$42.080.01
48.980.00
ukenru
30 жовтня, 22:19 • 12588 перегляди
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВАPhoto
30 жовтня, 16:50 • 30526 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 35901 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 28973 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 31529 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 58443 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 11937 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27565 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 26049 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 28387 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Зведення Генштабу: найважчі бої на Покровському напрямку, загалом за добу 114 боєзіткнень 30 жовтня, 21:10 • 2988 перегляди
Вже п’ять ударів: ворог атакує Суми ударними безпілотниками, є постраждалі30 жовтня, 21:17 • 6540 перегляди
П'ятьом чоловікам висунули звинувачення у смерті онука Роберта Де Ніро30 жовтня, 22:32 • 3906 перегляди
У Південній Іспанії зафіксували рідкісну іберійську рись з білою шерстю30 жовтня, 23:29 • 4564 перегляди
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"02:35 • 10968 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 42063 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 58438 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 55055 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 115037 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 104879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Густаво Петро
Іван Федоров
Тім Кук
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Велика Британія
Суми
Реклама
УНН Lite
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 12799 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 44913 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 50795 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 73893 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 77464 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Фільм
Соціальна мережа
Дипломатка

День Франкенштейна, Всесвітній день лемура, Міжнародний день Чорного моря: що відзначають 31 жовтня

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

31 жовтня у світі відзначають низку свят, зокрема День Франкенштейна в США та Великій Британії, Всесвітній день лемура, Всесвітній день економії, а також Міжнародний день Чорного моря. Цього дня також припадає Геловін, що сягає корінням давніх кельтів, та День Реформації на честь Мартіна Лютера.

День Франкенштейна, Всесвітній день лемура, Міжнародний день Чорного моря: що відзначають 31 жовтня

Сьогодні, 31 жовтня, в США та Великобританії відзначається День Франкенштейна, на Мадагаскарі та в інших регіонах світу проводиться Всесвітній день лемура, а також у світі - Всесвітній день економії або Всесвітній день заощаджень, пише УНН

Геловін 

Своїм корінням Геловін сягає аж до давніх кельтів. Початком сучасного свята заведено вважати стародавній Самайн. Відповідно до язичницьких вірувань кельтів Самайн відносився до чотирьох основних календарних свят.

У багатьох кельтських народів першого листопада починався новий рік і саме тому межа між світами живих та мертвих вважалася стертою. Одна з ірландських саг розказує нам про те, що в цей день збиралися королі та вожді і влаштовували всенародні гуляння.

Під час таких гулянь було прийнято приносити дари господарям (найчастіше це були тушки свиней або іншої худоби). Одним з ритуалів було запалення вогню – напередодні свята довкола гасили всі вогні й запалювали один новий. На стінах будинків і довкола вивішували черепи людських голів для відлякування нечисті.

Вважалося, що до Самайна потрібно закінчити всі розпочаті справи та ступити в новий рік очищеними. В цю ніч сили хаосу могли пробратися до світу живих.

Без уваги також не можна залишити жертвоприношення, присвячені цьому святу. Зазвичай в жертву приносили м’ясо та кістки свійських тварин. Таким чином вони отримували допомогу від богів та виказували свою прихильність до них.

Пізніше, з приходом християнства свято Самайн змінило назву на День усіх Святих. Зі зміною назви змінилися й традиції святкування, але на фундаменті стародавніх святкувань. Вже у XVI столітті у вечір 31 жовтня почали вдягати маски з тканини та випрошувати солодощі, ходячи від дому до дому.

Трамп з розмахом влаштував святкування Геловіну у Білому домі попри призупинення роботи уряду – АР31.10.25, 03:39 • 1878 переглядiв

День Реформації

День Реформації - це свято всього протестантського світу на честь реформації Церкви.

Як свідчить історія, в цей день в 1517 році німецький реформатор Мартін Лютер прибив до дверей парафіяльної церкви міста Віттенберга свої знамениті "95 тез", поклавши тим самим початок широкої дискусії про дієвість індульгенцій, що в свою чергу стало початком Реформації в західному християнстві. Це спричинило утворення нової лютеранської церковної громади. 

Лютера вважають батьком протестантизму. Вже у XVI столітті День Реформації частково відзначався. Спочатку використовували дати 10 листопада або 18 лютого (дні народження і смерті Лютера). Курфюрст Саксонії Йоганн-Георг II у 1667 році оголосив святом 31 жовтня. 

Крок до реформи приватного права: Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу22.10.25, 17:16 • 8512 переглядiв

День Франкенштейна

В останню п’ятницю жовтня в США та Великобританії відзначається День Франкенштейна, який є головним героєм роману "Франкенштейн, або Сучасний Прометей".

Авторкою цієї жахливої історії стала юна дівчина Мері Шеллі, яка потім також написала книгу про захист жіночих прав. Переживши у своєму житті багато трагедій, вона рано померла після пологів, але її герої живуть на екранах й досі. 

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів03.06.25, 09:54 • 121568 переглядiв

Всесвітній день лемура

В останню п’ятницю жовтня на Мадагаскарі та в інших регіонах світу проводиться Всесвітній день лемура. Запроваджена ця ініціатива у 2014 році на Мадагаскарі – острові, який є домівкою цих тварин та місцем їх походження.

Існує більше 100 видів лемурів, майже 95% з яких знаходяться на межі вимирання. Декілька років тому було проведене дослідження, яке виявило, що лемури менш захищені, ніж інші примати. Причиною цього є руйнування місць проживання, полювання браконьєрів. Згідно з дослідженнями, полюють на лемурів з кожним роком все частіше та агресивніше – цих приматів перепродають як домашніх тварин, а в деяких країнах вживають в їжу. 

Лемурів вважають творцями лісу, адже на Мадагаскарі вони відіграють важливу роль у підтриманні балансу екосистеми, сприяють росту та розповсюдженню рослин. Лемури дуже полюбляють фрукти, але їхній шлунок не здатний переварювати насіння. Тому, коли тварини подорожують лісами, розповсюджують насіння зі своїм послідом, який діє як натуральне добриво.

"Втеча з Мадагаскару": на кордоні з Польщею виявили лемурів05.01.25, 13:57 • 35033 перегляди

Всесвітній день міст

Всесвітній день міст офіційно затверджено з 2014 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Святкування цього дня проводиться з метою залучити широку громадськість до проблем сучасних міст, показати людству, яку роль відіграють міста у змінах клімату та в питаннях екологічної безпеки.

Кожне місто є складним створінням людини. Чим вище рівень урбанізації, тим більш комфортним воно виявляється для проживання. Але є і зворотній бік медалі – через стрімкі процеси урбанізації зростає кількість населення міст, збільшуються потреби мешканців, попит на базові послуги, продовольчі товари тощо. Сьогодні в містах мешкає половина населення всієї планети, а до 2050 року цей показник зросте. Щоб уникнути дефіциту ресурсів та екологічних катастроф, турбуватись про розвиток міст варто вже зараз.

Всесвітній день економії

Всесвітній день економії або Всесвітній день заощаджень відзначають 31 жовтня.

Історія свята почалася 27 жовтня 1924 року. Саме тоді відбувся Перший міжнародний конгрес ощадних банків у Мілані за участю представників 29 країн. В останній день конгресу, 31 жовтня, фінансовими інститутами була запропонована ідея святкувати Всесвітній день заощаджень (накопичень). 

Така назва свята існувала до 1989 року. І вже тоді останній день жовтня оголосили Міжнародним днем економії за офіційною директивою ООН. Назву придумав італійський професор Раввиць, що дозволили вкласти більш широкий сенс. Адже економія не обмежується заощадженнями. Вона охоплює такі поняття, як економія часу, енергетичних ресурсів, природних скарбів, корисних копалин.

Мистецтво економії: як купувати всі потрібні речі та насолоджуватися фінансовою свободою29.10.25, 10:51 • 4914 переглядiв

Міжнародний день Чорного моря

Щороку, 31 жовтня відзначають Міжнародний день Чорного моря. Цього дня 1996 року урядові організації шести причорноморських країн підписали Стратегічний план з реабілітації та захисту Чорного моря.

Необхідність в підписанні Стратегічного плану з реабілітації та захисту Чорного моря виникла у зв'язку з небезпекою руйнування унікальних природних комплексів водної території. План передбачає здійснення практичних дій, спрямованих на відновлення та збереження Чорного моря.

Vodafone прокладе підводний кабель через Чорне море в обхід росії20.10.25, 12:12 • 2802 перегляди

Павло Башинський

СуспільствоНовини Світу
Тварини
Фільм
Генеральна Асамблея ООН
Організація Об'єднаних Націй
Мілан
Велика Британія
Сполучені Штати Америки