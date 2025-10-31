День Франкенштейна, Всемирный день лемура, Международный день Черного моря: что отмечают 31 октября

Сегодня, 31 октября, в США и Великобритании отмечается День Франкенштейна, на Мадагаскаре и в других регионах мира проводится Всемирный день лемура, а также в мире - Всемирный день экономии или Всемирный день сбережений, пишет УНН.

Хэллоуин

Своими корнями Хэллоуин уходит к древним кельтам. Началом современного праздника принято считать древний Самайн. Согласно языческим верованиям кельтов, Самайн относился к четырем основным календарным праздникам.

У многих кельтских народов первого ноября начинался новый год, и именно поэтому граница между мирами живых и мертвых считалась стертой. Одна из ирландских саг рассказывает нам о том, что в этот день собирались короли и вожди и устраивали всенародные гуляния.

Во время таких гуляний было принято приносить дары хозяевам (чаще всего это были тушки свиней или другой скотины). Одним из ритуалов было зажигание огня – накануне праздника вокруг гасили все огни и зажигали один новый. На стенах домов и вокруг вывешивали черепа человеческих голов для отпугивания нечисти.

Считалось, что к Самайну нужно закончить все начатые дела и вступить в новый год очищенными. В эту ночь силы хаоса могли пробраться в мир живых.

Без внимания также нельзя оставить жертвоприношения, посвященные этому празднику. Обычно в жертву приносили мясо и кости домашних животных. Таким образом они получали помощь от богов и выражали свою приверженность им.

Позже, с приходом христианства, праздник Самайн изменил название на День всех Святых. С изменением названия изменились и традиции празднования, но на фундаменте древних празднований. Уже в XVI веке в вечер 31 октября начали надевать маски из ткани и выпрашивать сладости, ходя от дома к дому.

День Реформации

День Реформации - это праздник всего протестантского мира в честь реформации Церкви.

Как свидетельствует история, в этот день в 1517 году немецкий реформатор Мартин Лютер прибил к дверям приходской церкви города Виттенберга свои знаменитые "95 тезисов", положив тем самым начало широкой дискуссии о действенности индульгенций, что в свою очередь стало началом Реформации в западном христианстве. Это привело к образованию новой лютеранской церковной общины.

Лютера считают отцом протестантизма. Уже в XVI веке День Реформации частично отмечался. Сначала использовали даты 10 ноября или 18 февраля (дни рождения и смерти Лютера). Курфюрст Саксонии Иоганн-Георг II в 1667 году объявил праздником 31 октября.

День Франкенштейна

В последнюю пятницу октября в США и Великобритании отмечается День Франкенштейна, который является главным героем романа "Франкенштейн, или Современный Прометей".

Автором этой ужасной истории стала юная девушка Мэри Шелли, которая затем также написала книгу о защите женских прав. Пережив в своей жизни много трагедий, она рано умерла после родов, но ее герои живут на экранах и до сих пор.

Всемирный день лемура

В последнюю пятницу октября на Мадагаскаре и в других регионах мира проводится Всемирный день лемура. Введена эта инициатива в 2014 году на Мадагаскаре – острове, который является домом этих животных и местом их происхождения.

Существует более 100 видов лемуров, почти 95% из которых находятся на грани вымирания. Несколько лет назад было проведено исследование, которое выявило, что лемуры менее защищены, чем другие приматы. Причиной этого является разрушение мест обитания, охота браконьеров. Согласно исследованиям, охотятся на лемуров с каждым годом все чаще и агрессивнее – этих приматов перепродают как домашних животных, а в некоторых странах употребляют в пищу.

Лемуров считают создателями леса, ведь на Мадагаскаре они играют важную роль в поддержании баланса экосистемы, способствуют росту и распространению растений. Лемуры очень любят фрукты, но их желудок не способен переваривать семена. Поэтому, когда животные путешествуют по лесам, распространяют семена со своим пометом, который действует как натуральное удобрение.

Всемирный день городов

Всемирный день городов официально утвержден с 2014 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Празднование этого дня проводится с целью привлечь широкую общественность к проблемам современных городов, показать человечеству, какую роль играют города в изменениях климата и в вопросах экологической безопасности.

Каждый город является сложным творением человека. Чем выше уровень урбанизации, тем более комфортным он оказывается для проживания. Но есть и обратная сторона медали – из-за стремительных процессов урбанизации растет количество населения городов, увеличиваются потребности жителей, спрос на базовые услуги, продовольственные товары и т.д. Сегодня в городах проживает половина населения всей планеты, а к 2050 году этот показатель вырастет. Чтобы избежать дефицита ресурсов и экологических катастроф, заботиться о развитии городов стоит уже сейчас.

Всемирный день экономии

Всемирный день экономии или Всемирный день сбережений отмечают 31 октября.

История праздника началась 27 октября 1924 года. Именно тогда состоялся Первый международный конгресс сберегательных банков в Милане с участием представителей 29 стран. В последний день конгресса, 31 октября, финансовыми институтами была предложена идея праздновать Всемирный день сбережений (накоплений).

Такое название праздника существовало до 1989 года. И уже тогда последний день октября объявили Международным днем экономии по официальной директиве ООН. Название придумал итальянский профессор Раввиц, что позволило вложить более широкий смысл. Ведь экономия не ограничивается сбережениями. Она охватывает такие понятия, как экономия времени, энергетических ресурсов, природных сокровищ, полезных ископаемых.

Международный день Черного моря

Ежегодно, 31 октября отмечают Международный день Черного моря. В этот день 1996 года правительственные организации шести причерноморских стран подписали Стратегический план по реабилитации и защите Черного моря.

Необходимость в подписании Стратегического плана по реабилитации и защите Черного моря возникла в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной территории. План предусматривает осуществление практических действий, направленных на восстановление и сохранение Черного моря.

