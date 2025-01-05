«Побег с Мадагаскара": на границе с Польшей обнаружили лемуров
Киев • УНН
Польский водитель пытался незаконно перевезти лемуров и птиц через украинско-польскую границу. После выявления нарушения он предложил пограничникам взятку в размере 1900 долларов и 100 евро.
На границе с Польшей пограничники задержали попытку незаконной перевозки лемуров и птиц.
Пишет ГПСУ, передает УНН.
Детали
Во время проверки микроавтобуса оказалось, что водитель, гражданин Польши, не имел документов на перевозку животных. Когда пограничники заметили нарушение, водитель предложил взятку - 1900 долларов и 100 евро, чтобы избежать ответственности.
Однако пограничник отказался и предупредил об уголовных последствиях. О случае сообщили в Нацполицию для дальнейшего расследования.
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