"Втеча з Мадагаскару": на кордоні з Польщею виявили лемурів
Київ • УНН
Польський водій намагався незаконно перевезти лемурів та птахів через українсько-польський кордон. Після виявлення порушення він запропонував прикордонникам хабар у розмірі 1900 доларів та 100 євро.
На кордоні з Польщею прикордонники затримали спробу незаконного перевезення лемурів і птахів.
Пише ДПСУ, передає УНН.
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Під час перевірки мікроавтобуса виявилось, що водій, громадянин Польщі, не мав документів на перевезення тварин. Коли прикордонники помітили порушення, водій запропонував хабар – 1900 доларів та 100 євро, щоб уникнути відповідальності.
Однак прикордонник відмовився і попередив про кримінальні наслідки. Про випадок повідомили Нацполіцію для подальшого розслідування.
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