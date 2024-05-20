Дефіцит електрики зберігається попри потепління, заплановано імпорт з 5 країн, графіки відключень з 18 години - Укренерго
Київ • УНН
Завдяки потеплінню та сонячній погоді дефіцит електроенергії дещо зменшився, але все ще залишається значним, що зумовлює необхідність погодинних графіків відключення електроенергії з 18:00 до 24:00 та імпорту з 5 країн.
Через потепління дефіцит електроенергії зменшився, але все ще суттєвий. Графіки погодинних відключень можуть бути застосовані з 18:00 до 24:00. Запланований імпорт з 5 країн. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Завдяки потеплінню та сонячній погоді дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, але у вечірні та нічні години нестача електроенергії є суттєвою. Через це сьогодні, 20 травня, на період з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діють графіки погодинних відключень", - вказали в Укренерго.
Вони, як вказано, можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які доведено до кожного обленерго.
Відключення світла можливі ввечері, уже йде аварійна допомога з ЄС - Міненерго20.05.24, 09:57 • 28921 перегляд
Імпорт
Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 19 499 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 415 МВт.
Знеструмлення
На ранок знеструмлено 407 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин: є знеструмлення в Дніпропетровській області.