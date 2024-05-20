Відключення світла можливі ввечері, уже йде аварійна допомога з ЄС - Міненерго

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Київ • УНН

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Через дефіцит електроенергії внаслідок російських атак сьогодні з 18:00 до опівночі в усіх регіонах можуть бути введені обмеження для промислових та побутових споживачів.

Через дефіцит електроенергії внаслідок російських атак сьогодні з 18:00 до опівночі в усіх регіонах можуть бути введені обмеження для промислових та побутових споживачів, сьогодні Україна вже брала аварійну допомогу електроенергією з ЄС, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.

Деталі

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, імпортом та аварійною допомогою від Румунії, Польщі та Словаччини. Вдень Україна надавала аварійну допомогу Польщі - отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Сьогодні у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі. Також сьогодні з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах можливе застосовування обмежень промислових та побутових споживачів

- повідомили у Міненерго.

Причина – нестача електроенергії в енергосистемі після російських атак.

"Аби зменшити тривалість відключень, Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання", - наголосили у міністерстві.

Зазначається, що важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00). Промислових споживачів просять максимально залучати імпорт для уникнення відключень.

Наслідки обстрілів

У Чернігівській області внаслідок ворожого обстрілу було одномоментно відключено 848 абонентів у 5 населених пунктах.

У Сумській та Харківській областях через обстріли пошкоджено газопроводи – без газопостачання залишилися 30 абонентів.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,31 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 19 499 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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