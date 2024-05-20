Відключення світла можливі ввечері, уже йде аварійна допомога з ЄС - Міненерго
Київ • УНН
Через дефіцит електроенергії внаслідок російських атак сьогодні з 18:00 до опівночі в усіх регіонах можуть бути введені обмеження для промислових та побутових споживачів.
Через дефіцит електроенергії внаслідок російських атак сьогодні з 18:00 до опівночі в усіх регіонах можуть бути введені обмеження для промислових та побутових споживачів, сьогодні Україна вже брала аварійну допомогу електроенергією з ЄС, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.
Деталі
Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, імпортом та аварійною допомогою від Румунії, Польщі та Словаччини. Вдень Україна надавала аварійну допомогу Польщі - отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.
Сьогодні у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі. Також сьогодні з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах можливе застосовування обмежень промислових та побутових споживачів
Причина – нестача електроенергії в енергосистемі після російських атак.
"Аби зменшити тривалість відключень, Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання", - наголосили у міністерстві.
Зазначається, що важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00). Промислових споживачів просять максимально залучати імпорт для уникнення відключень.
Наслідки обстрілів
У Чернігівській області внаслідок ворожого обстрілу було одномоментно відключено 848 абонентів у 5 населених пунктах.
У Сумській та Харківській областях через обстріли пошкоджено газопроводи – без газопостачання залишилися 30 абонентів.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,31 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 19 499 МВт-год. Експорту не передбачається.