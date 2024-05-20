Отключения света возможны вечером, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

Из-за дефицита электроэнергии в результате российских атак сегодня с 18:00 до полуночи во всех регионах могут быть введены ограничения для промышленных и бытовых потребителей, сегодня Украина уже брала аварийную помощь электроэнергией из ЕС, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, импортом и аварийной помощью от Румынии, Польши и Словакии. Днем Украина оказывала аварийную помощь Польше - получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

Сегодня в ночные и утренние часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши. Также сегодня с 18:00 до 24:00 во всех регионах возможно применение ограничений промышленных и бытовых потребителей - сообщили в Минэнерго.

Причина - нехватка электроэнергии в энергосистеме после российских атак.

"Чтобы уменьшить продолжительность отключений, Минэнерго обращается к потребителям с просьбой об экономном и ответственном потреблении электроэнергии. Это важно для балансировки энергосистемы и стабилизации энергоснабжения", - отметили в министерстве.

Отмечается, что важно уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00). Промышленных потребителей просят максимально привлекать импорт во избежание отключений.

Последствия обстрелов

В Черниговской области в результате вражеского обстрела было одномоментно отключено 848 абонентов в 5 населенных пунктах.

В Сумской и Харьковской областях из-за обстрелов повреждены газопроводы - без газоснабжения остались 30 абонентов.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,31 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 19 499 МВт-ч. Экспорта не предвидится.