Дефицит электричества сохраняется, несмотря на потепление, запланирован импорт из 5 стран, графики отключений с 18 часов - Укрэнерго

Из-за потепления дефицит электроэнергии уменьшился, но все еще существенный. Графики почасовых отключений могут быть применены с 18:00 до 24:00. Запланирован импорт из 5 стран. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Благодаря потеплению и солнечной погоде дефицит в энергосистеме несколько уменьшился, но в вечерние и ночные часы нехватка электроэнергии является существенной. Поэтому сегодня, 20 мая, на период с 18:00 до 24:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действуют графики почасовых отключений", - указали в Укрэнерго.

Они, как указано, могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые доведены до каждого облэнерго.

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Импорт

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 19 499 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 415 МВт.

Обесточивание

На утро обесточены 407 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам: есть обесточивание в Днепропетровской области.