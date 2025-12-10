Чотири з семи великих індійських НПЗ продовжують купувати російську нафту - ЗМІ

Чотири із семи найбільших індійських нафтопереробних заводів зараз закуповують російську нафту, оскільки значні знижки підштовхують покупців до пошуку несанкціонованих постачань, тоді як гігант Reliance Industries Ltd. утримується від цього, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За словами джерел, які брали участь у закупівлі, державна компанія Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. за останні кілька днів придбали близько 10 партій несанкціонованої російської нафти, включаючи Urals. Hindustan Petroleum Corp. тим часом розраховує на поставку в січні, повідомили джерела, які не були уповноважені говорити публічно.

За даними аналітичної компанії Kpler, на ці чотири підприємства, включаючи Nayara Energy, яка продовжує закуповувати російську нафту навіть після внесення до чорного списку Європи, припадає трохи більше 60% імпорту нафти в Індію цього року. Компанії не відповіли на запити, надіслані електронною поштою, додає видання.

Додамо

Видання наголошує, що компанія Reliance - донедавна найбільший покупець російської нафти в Індії. За словами джерел, конгломерат тепер уникає постачання нафти навіть за довгостроковим контрактом з ПАТ "Роснефть", еквівалентному 500 000 барелів на добу, прагнучи уникнути ризику порушення санкцій США чи Європи.

Індія вже кілька місяців перебуває у складній ситуації, намагаючись зберегти доступ до дешевої російської нафти та продемонструвати геополітичну незалежність, не викликаючи при цьому невдоволення ні Вашингтона, ні Брюсселя. Але хоча імпорт російської нафти до Індії, як і очікувалося, скоротиться наступного року — через внесення "Роснефти" та ПАТ "Лукойл" до чорних списків — очікується, що торгівля збережеться на нижчому рівні.

Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США

За даними індійських трейдерів, російська нафта продається приблизно за 40–45 доларів за барель.

У червні, на піку цьогорічних закупівель, Індія імпортувала з росії понад 2 мільйони барелів нафти на добу. Очікується, що у грудні цей показник знизиться до 1,3 мільйона барелів, хоча загальний обсяг, як і раніше, зростатиме за рахунок вантажів, заброньованих до введення обмежень, а потім ще нижче в січні.

Трамп: США знизять імпортні тарифи для Індії після скорочення закупівель російської нафти

Незрозуміло, чи ці скромні обсяги будуть достатні для задоволення адміністрації Трампа, яка звинуватила Індію у фінансуванні війни президента рф володимира путіна і зажадала розірвати відносини між двома країнами. Довгоочікувану торговельну угоду між Нью-Делі та Вашингтоном ще не укладено.

За даними Kpler, компанія Reliance, яка є важливим покупцем нафти, має отримати свою останню партію нафти Urals на танкері Aqua Titan, який має доставити її до Джамнагара 17 грудня, і після цього нових танкерів не очікується. Однак, оскільки багато суден не повідомляють про свій кінцевий пункт призначення перед входом або виходом з Червоного моря, можливо, що інші вантажі все ще перебувають у дорозі, - сказав Суміт Рітолія, провідний аналітик з нафтопереробки та моделювання в Kpler.

путін пообіцяв Індії "безперебійні" поставки нафти на тлі несхвалення Трампом

Якщо Reliance не закуповуватиме нафту, це залишить значний обсяг сирої нафти для продажу "Роснафти" в інших країнах.

"Хоча інші нафтопереробні заводи можуть частково компенсувати зниження обсягів, вони навряд чи зможуть повністю заповнити обсяги, які Reliance змогла поглинути на піку свого розвитку", - сказав Рітолія. "На даному етапі ми бачимо, що імпорт російської нафти до Індії становить близько 1-1,2 мільйона барелів на день.

Дрібніші переробники, включаючи Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. і HPCL-Mittal Energy Ltd. також повністю припинили закупівлі російської нафти".