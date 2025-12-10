$42.180.11
Ексклюзив
13:11 • 60 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, які відбувається реінтеграція дітей повернутих після викрадення рф
12:48 • 690 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 3486 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 5670 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 8540 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 16365 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 15268 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 26536 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 41259 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 40684 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чотири з семи великих індійських НПЗ продовжують купувати російську нафту - ЗМІ

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Чотири з семи найбільших індійських нафтопереробних заводів продовжують закуповувати російську нафту зі значними знижками, тоді як Reliance Industries Ltd. утримується через ризик санкцій. Імпорт російської нафти до Індії очікується скорочення, але торгівля збережеться на нижчому рівні.

Чотири з семи великих індійських НПЗ продовжують купувати російську нафту - ЗМІ

Чотири із семи найбільших індійських нафтопереробних заводів зараз закуповують російську нафту, оскільки значні знижки підштовхують покупців до пошуку несанкціонованих постачань, тоді як гігант Reliance Industries Ltd. утримується від цього, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За словами джерел, які брали участь у закупівлі, державна компанія Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. за останні кілька днів придбали близько 10 партій несанкціонованої російської нафти, включаючи Urals. Hindustan Petroleum Corp. тим часом розраховує на поставку в січні, повідомили джерела, які не були уповноважені говорити публічно.

За даними аналітичної компанії Kpler, на ці чотири підприємства, включаючи Nayara Energy, яка продовжує закуповувати російську нафту навіть після внесення до чорного списку Європи, припадає трохи більше 60% імпорту нафти в Індію цього року. Компанії не відповіли на запити, надіслані електронною поштою, додає видання.

Додамо

Видання наголошує, що компанія Reliance - донедавна найбільший покупець російської нафти в Індії. За словами джерел, конгломерат тепер уникає постачання нафти навіть за довгостроковим контрактом з ПАТ "Роснефть", еквівалентному 500 000 барелів на добу, прагнучи уникнути ризику порушення санкцій США чи Європи.

Індія вже кілька місяців перебуває у складній ситуації, намагаючись зберегти доступ до дешевої російської нафти та продемонструвати геополітичну незалежність, не викликаючи при цьому невдоволення ні Вашингтона, ні Брюсселя. Але хоча імпорт російської нафти до Індії, як і очікувалося, скоротиться наступного року — через внесення "Роснефти" та ПАТ "Лукойл" до чорних списків — очікується, що торгівля збережеться на нижчому рівні.

Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США29.10.25, 10:48 • 33122 перегляди

За даними індійських трейдерів, російська нафта продається приблизно за 40–45 доларів за барель.

У червні, на піку цьогорічних закупівель, Індія імпортувала з росії понад 2 мільйони барелів нафти на добу. Очікується, що у грудні цей показник знизиться до 1,3 мільйона барелів, хоча загальний обсяг, як і раніше, зростатиме за рахунок вантажів, заброньованих до введення обмежень, а потім ще нижче в січні.

Трамп: США знизять імпортні тарифи для Індії після скорочення закупівель російської нафти11.11.25, 00:22 • 13902 перегляди

Незрозуміло, чи ці скромні обсяги будуть достатні для задоволення адміністрації Трампа, яка звинуватила Індію у фінансуванні війни президента рф володимира путіна і зажадала розірвати відносини між двома країнами. Довгоочікувану торговельну угоду між Нью-Делі та Вашингтоном ще не укладено.

За даними Kpler, компанія Reliance, яка є важливим покупцем нафти, має отримати свою останню партію нафти Urals на танкері Aqua Titan, який має доставити її до Джамнагара 17 грудня, і після цього нових танкерів не очікується. Однак, оскільки багато суден не повідомляють про свій кінцевий пункт призначення перед входом або виходом з Червоного моря, можливо, що інші вантажі все ще перебувають у дорозі, - сказав Суміт Рітолія, провідний аналітик з нафтопереробки та моделювання в Kpler.

путін пообіцяв Індії "безперебійні" поставки нафти на тлі несхвалення Трампом05.12.25, 16:40 • 3400 переглядiв

Якщо Reliance не закуповуватиме нафту, це залишить значний обсяг сирої нафти для продажу "Роснафти" в інших країнах.

"Хоча інші нафтопереробні заводи можуть частково компенсувати зниження обсягів, вони навряд чи зможуть повністю заповнити обсяги, які Reliance змогла поглинути на піку свого розвитку", - сказав Рітолія. "На даному етапі ми бачимо, що імпорт російської нафти до Індії становить близько 1-1,2 мільйона барелів на день.

Дрібніші переробники, включаючи Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. і HPCL-Mittal Energy Ltd. також повністю припинили закупівлі російської нафти".

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Нью-Делі
Індія
Брюссель
Сполучені Штати Америки