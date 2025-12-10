Четыре из семи крупных индийских НПЗ продолжают покупать российскую нефть - СМИ

Четыре из семи крупнейших индийских нефтеперерабатывающих заводов сейчас закупают российскую нефть, поскольку значительные скидки подталкивают покупателей к поиску несанкционированных поставок, тогда как гигант Reliance Industries Ltd. воздерживается от этого, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам источников, участвовавших в закупке, государственная компания Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. за последние несколько дней приобрели около 10 партий несанкционированной российской нефти, включая Urals. Hindustan Petroleum Corp. тем временем рассчитывает на поставку в январе, сообщили источники, не уполномоченные говорить публично.

По данным аналитической компании Kpler, на эти четыре предприятия, включая Nayara Energy, которая продолжает закупать российскую нефть даже после внесения в черный список Европы, приходится чуть более 60% импорта нефти в Индию в этом году. Компании не ответили на запросы, отправленные по электронной почте, добавляет издание.

Добавим

Издание отмечает, что компания Reliance — до недавнего времени крупнейший покупатель российской нефти в Индии. По словам источников, конгломерат теперь избегает поставок нефти даже по долгосрочному контракту с ПАО "Роснефть", эквивалентному 500 000 баррелей в сутки, стремясь избежать риска нарушения санкций США или Европы.

Индия уже несколько месяцев находится в сложной ситуации, пытаясь сохранить доступ к дешевой российской нефти и продемонстрировать геополитическую независимость, не вызывая при этом недовольства ни Вашингтона, ни Брюсселя. Но хотя импорт российской нефти в Индию, как и ожидалось, сократится в следующем году — из-за внесения "Роснефти" и ПАО "Лукойл" в черные списки — ожидается, что торговля сохранится на более низком уровне.

По данным индийских трейдеров, российская нефть продается примерно по 40–45 долларов за баррель.

В июне, на пике нынешних закупок, Индия импортировала из России более 2 миллионов баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в декабре этот показатель снизится до 1,3 миллиона баррелей, хотя общий объем по-прежнему будет расти за счет грузов, забронированных до введения ограничений, а затем еще ниже в январе.

Непонятно, будут ли эти скромные объемы достаточны для удовлетворения администрации Трампа, которая обвинила Индию в финансировании войны президента РФ Владимира Путина и потребовала разорвать отношения между двумя странами. Долгожданное торговое соглашение между Нью-Дели и Вашингтоном еще не заключено.

По данным Kpler, компания Reliance, являющаяся важным покупателем нефти, должна получить свою последнюю партию нефти Urals на танкере Aqua Titan, который должен доставить ее в Джамнагар 17 декабря, и после этого новых танкеров не ожидается. Однако, поскольку многие суда не сообщают о своем конечном пункте назначения перед входом или выходом из Красного моря, возможно, что другие грузы все еще находятся в пути, - сказал Сумит Ритолия, ведущий аналитик по нефтепереработке и моделированию в Kpler.

Если Reliance не будет закупать нефть, это оставит значительный объем сырой нефти для продажи "Роснефти" в других странах.

"Хотя другие нефтеперерабатывающие заводы могут частично компенсировать снижение объемов, они вряд ли смогут полностью заполнить объемы, которые Reliance смогла поглотить на пике своего развития", - сказал Ритолия. "На данном этапе мы видим, что импорт российской нефти в Индию составляет около 1-1,2 миллиона баррелей в день.

Более мелкие переработчики, включая Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd. также полностью прекратили закупки российской нефти".