Ексклюзив
11:57 • 196 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 1866 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 8084 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 19838 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 13257 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 24434 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 19630 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 26245 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36023 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 30286 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Внаслідок нічних обстрілів рф знеструмлено Харківщину та Донеччину. У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії, у низці областей діють екстрені відключення.

Через нові російські обстріли є знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні зберігається значний дефіцит електроенергії, у кількох регіонах аварійні відключення, від негоди є перебої зі світлом у двох областях, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.

Ворожі обстріли

Внаслідок нічних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині

- повідомили у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація залишається складною, діють екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі

- зазначили у Міненерго.

Графіки і аварійні відключення

В усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення

- ідеться у повідомленні.

Головною причиною вимушених відключень, як зазначається, є наслідки масованих обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.

Довгостроково знеструмленими, як вказано, залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Наслідки негоди

"Через несприятливі погодні умови знеструмленні населенні пункти у Київській та Тернопільській областях, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній", - зазначили у Міненерго.

У зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, що забезпечує максимальну координацію дій усіх служб.

У Міненерго подякували споживачам за витримку та закликали максимально раціонально споживати електроенергію, а також висловили вдячність енергетикам, тепловикам і рятувальникам за цілодобову роботу.

Юлія Шрамко

