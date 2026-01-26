Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго

Внаслідок нічних обстрілів рф знеструмлено Харківщину та Донеччину. У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії, у низці областей діють екстрені відключення.

Через нові російські обстріли є знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні зберігається значний дефіцит електроенергії, у кількох регіонах аварійні відключення, від негоди є перебої зі світлом у двох областях, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН. Ворожі обстріли Внаслідок нічних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині - повідомили у Міненерго. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація залишається складною, діють екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі - зазначили у Міненерго. Графіки і аварійні відключення В усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення - ідеться у повідомленні. Головною причиною вимушених відключень, як зазначається, є наслідки масованих обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії. Довгостроково знеструмленими, як вказано, залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями. Наслідки негоди "Через несприятливі погодні умови знеструмленні населенні пункти у Київській та Тернопільській областях, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній", - зазначили у Міненерго. У зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, що забезпечує максимальну координацію дій усіх служб. У Міненерго подякували споживачам за витримку та закликали максимально раціонально споживати електроенергію, а також висловили вдячність енергетикам, тепловикам і рятувальникам за цілодобову роботу. Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК