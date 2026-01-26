Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго

$43.140.03
Эксклюзив
11:57 • 742 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 3344 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 9258 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 21617 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 14086 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 25846 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 20210 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 26502 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36248 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 30344 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года26 января, 02:31
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
Эксклюзив
10:01 • 21617 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 25846 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года24 января, 08:56
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте23 января, 12:32
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию23 января, 11:14
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго

Киев • УНН

 • 288 просмотра

В результате ночных обстрелов РФ обесточены Харьковщина и Донетчина. В Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии, в ряде областей действуют экстренные отключения.

Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго

Из-за новых российских обстрелов обесточены две области, в столичном регионе сохраняется значительный дефицит электроэнергии, в нескольких регионах аварийные отключения, от непогоды есть перебои со светом в двух областях, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

В результате ночных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях

- сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, действуют экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме

- отметили в Минэнерго.

Графики и аварийные отключения

Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах вынужденно применяются аварийные отключения

- говорится в сообщении.

Главной причиной вынужденных отключений, как отмечается, являются последствия массированных обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.

Долгосрочно обесточенными, как указано, остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Последствия непогоды

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены населенные пункты в Киевской и Тернопольской областях, ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий", - отметили в Минэнерго.

В связи с массированными атаками российской федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации, обеспечивающий максимальную координацию действий всех служб.

В Минэнерго поблагодарили потребителей за выдержку и призвали максимально рационально потреблять электроэнергию, а также выразили благодарность энергетикам, тепловикам и спасателям за круглосуточную работу.

Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК26.01.26, 12:52

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Тернопольская область
Киевская область
Харьковская область
Украина
Киев