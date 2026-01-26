Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго

Из-за новых российских обстрелов обесточены две области, в столичном регионе сохраняется значительный дефицит электроэнергии, в нескольких регионах аварийные отключения, от непогоды есть перебои со светом в двух областях, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

В результате ночных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях - сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, действуют экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме - отметили в Минэнерго.

Графики и аварийные отключения

Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах вынужденно применяются аварийные отключения - говорится в сообщении.

Главной причиной вынужденных отключений, как отмечается, являются последствия массированных обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.

Долгосрочно обесточенными, как указано, остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Последствия непогоды

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены населенные пункты в Киевской и Тернопольской областях, ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий", - отметили в Минэнерго.

В связи с массированными атаками российской федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации, обеспечивающий максимальную координацию действий всех служб.

В Минэнерго поблагодарили потребителей за выдержку и призвали максимально рационально потреблять электроэнергию, а также выразили благодарность энергетикам, тепловикам и спасателям за круглосуточную работу.

