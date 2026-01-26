Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК

Киевская область возвращается к графикам отключения электроэнергии после аварийных отключений, но ситуация остается сложной, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН.

Киевская область: возвращаемся к графикам. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением Киевщины. В то же время она остается сложной и может меняться - сообщили в ДТЭК.

В случае изменений в энергокомпании обещают информировать.

"Пожалуйста, после появления света не включайте мощные приборы в первые 30 минут и пользуйтесь техникой по очереди. Это поможет избежать перегрузок и повторных аварий", - подчеркнули в энергокомпании.

Дополнение

Накануне в Минэнерго сообщали, что в столице по-прежнему значительный дефицит электроэнергии. Действуют экстренные отключения. Без света в столице на 25 января было более 800 тысяч абонентов.

В Киеве значительный дефицит электроэнергии, более 800 тысяч абонентов без света - Шмыгаль