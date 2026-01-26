Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК

$43.140.03
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
10:01 • 12833 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 9738 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
08:52 • 18562 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
07:43 • 16952 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 24847 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 34881 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 29992 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 26422 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 21789 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
10:01 • 12747 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 7758 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
08:52 • 18496 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 102634 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 118026 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК

Киев • УНН

 • 3558 просмотра

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением Киевской области, но она остается сложной. В случае изменений ДТЭК обещает информировать потребителей.

Киевская область возвращается к графикам отключения электроэнергии после аварийных отключений, но ситуация остается сложной, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН.

Киевская область: возвращаемся к графикам. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением Киевщины. В то же время она остается сложной и может меняться

- сообщили в ДТЭК.

В случае изменений в энергокомпании обещают информировать.

"Пожалуйста, после появления света не включайте мощные приборы в первые 30 минут и пользуйтесь техникой по очереди. Это поможет избежать перегрузок и повторных аварий", - подчеркнули в энергокомпании.

Дополнение

Накануне в Минэнерго сообщали, что в столице по-прежнему значительный дефицит электроэнергии. Действуют экстренные отключения. Без света в столице на 25 января было более 800 тысяч абонентов.

В Киеве значительный дефицит электроэнергии, более 800 тысяч абонентов без света - Шмыгаль25.01.26, 20:47

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Министерство энергетики Украины
ДТЭК