Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК

Київська область повертається до графіків відключення електроенергії після аварійних вимкнень, але ситуація залишається складною, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у понеділок, пише УНН.

Київська область: повертаємось до графіків. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини. Водночас вона залишається складною й може змінюватися - повідомили у ДТЕК.

У разі змін в енергокомпанії обіцяють інформувати.

"Будь ласка, після появи світла не вмикайте потужні прилади в перші 30 хвилин і користуйтеся технікою по черзі. Це допоможе уникнути перевантажень і повторних аварій", - наголосили в енергокомпанії.

Доповнення

Напередодні у Міненерго повідомляли, що у столиці, як і раніше, значний дефіцит електроенергії. Діють екстрені відключення. Без світла в столиці на 25 січня було понад 800 тисяч абонентів.

У Києві значний дефіцит електроенергії, понад 800 тисяч абонентів без світла - Шмигаль