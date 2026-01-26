$43.140.03
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов'янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
10:01 • 8324 перегляди
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
09:46 • 6146 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачується
08:52 • 15090 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
07:43 • 15198 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 23953 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 34052 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - Клименко
25 січня, 16:17 • 29670 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 26215 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 21644 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
10:01 • 8324 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 4560 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
08:52 • 15090 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 100918 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 116293 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини, але вона залишається складною. У разі змін ДТЕК обіцяє інформувати споживачів.

Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК

Київська область повертається до графіків відключення електроенергії після аварійних вимкнень, але ситуація залишається складною, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у понеділок, пише УНН.

Київська область: повертаємось до графіків. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини. Водночас вона залишається складною й може змінюватися

- повідомили у ДТЕК.

У разі змін в енергокомпанії обіцяють інформувати.

"Будь ласка, після появи світла не вмикайте потужні прилади в перші 30 хвилин і користуйтеся технікою по черзі. Це допоможе уникнути перевантажень і повторних аварій", - наголосили в енергокомпанії.

Доповнення

Напередодні у Міненерго повідомляли, що у столиці, як і раніше, значний дефіцит електроенергії. Діють екстрені відключення. Без світла в столиці на 25 січня було понад 800 тисяч абонентів.

У Києві значний дефіцит електроенергії, понад 800 тисяч абонентів без світла - Шмигаль25.01.26, 20:47 • 5588 переглядiв

Юлія Шрамко

